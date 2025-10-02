CTM se manifiesta en ASIPONA Salina Cruz ante presencia de transportistas foráneos (10:30 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 2 de octubre. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) se manifestó este jueves de forma pacífica al exterior de las oficinas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Salina Cruz, ante la presencia de unidades de transporte de carga foráneas conocidas como “planas” y “lowboy”, provenientes principalmente del estado de Campeche.

Encabezados por el Secretario General de la CTM, Remigio Gómez Manubes, y acompañados por secretarios y delegados de trabajo, los trabajadores exigieron el respeto a los acuerdos laborales previamente establecidos, especialmente en lo relacionado con el acarreo de materiales.

La organización sindical denunció que fueron excluidos injustamente de esta actividad, a pesar de contar con un acuerdo vigente.

Los trabajos en disputa corresponden al acarreo de piezas destinadas a la empresa Cementos Cruz Azul, labor que, según la CTM, ya les había sido asignada desde hace una semana. No obstante, al llegar este jueves a las instalaciones portuarias, se encontraron con al menos 30 unidades foráneas listas para ingresar y comenzar con la carga.

“Esto es una burla y una falta de respeto por parte de la empresa, que incluso envió a una persona grosera y prepotente para pedirnos que nos retiráramos, sin ofrecernos explicación alguna de lo que estaba ocurriendo”, señaló Gómez Manubes, quien lamentó el rompimiento del diálogo por parte de la empresa involucrada.

Ante esta situación, los trabajadores afiliados a la CTM anunciaron que se mantendrán en el lugar de manera pacífica, impidiendo el ingreso de los camiones foráneos hasta que se respete el acuerdo de participación en el acarreo y se restituya el diálogo con las autoridades correspondientes.

