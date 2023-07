Croquetas para perro: Estas 7 marcas mienten sobre su contenido nutrimental, según la Profeco (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de julio. Al menos siete marcas de croquetas para perro adulto disponibles en el mercado mexicano mienten sobre el contenido nutrimental de su producto, reveló un estudio de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicado en julio de 2023.

El análisis también señaló que algunas marcas ofrecen menos producto del declarado en su empaque; otros no cumplen con la recomendación mínima de proteína y otras tantas presentan frases que no son veraces y no pueden demostrar.

Los resultados del estudio fueron publicados en la Revista del Consumidor de la Profeco y fue realizado a 46 marcas de tres distintas categorías.

Las siete marcas que “no son veraces” con el contenido nutrimental que declaran son:

Ke! Precio NatDog Pet´s Club Grand Pet Carne Fresca Grand Pet Natural Gourmet Canidae Pure Goodness Real Duck Respet Republic of Pets

Respet Republic of Pets también fue señalada como la única marca que ofrece menos producto del declarado en su empaque. El paquete que supuestamente contiene 4 kilos realmente contiene 3.910 kilógramos.

RESPET REPUBLIC OF PETS declara 4 kg, pero contiene 3.910 kg. Además, no cumple con el mínimo de grasa declarado.

La Profeco también indicó que más de la mitad de las marcas analizadas tienen en su empaque imágenes de alimentos que no están presentes en el producto que venden.

¿Qué hacer si la marca que compras está en la lista ‘negra’ de la Profeco?

La Procuraduría Federal del Consumidor indicó que si los consumidores deciden cambiar la dieta de sus mascotas deben hacerlo lentamente, ya que los cambios rápidos en la dieta pueden causar alteraciones estomacales y otros problemas.

La recomendación es iniciar el proceso mezclando algo del nuevo alimento con el alimento regular e ir incrementando gradualmente la cantidad del nuevo alimento durante los siguientes tres o cinco días. De esta manera tu mascota se ajustará mejor al alimento.

Asimismo, se recomienda:

Nunca dar una alimentación de libre acceso al perro

Conservar el envase de alimento cerrado y en un lugar fresco

Seguir las porciones recomendadas en la etiqueta del producto

Recordad que la cantidad de proteína en el alimento no significa que tenga buena digestibilidad

Mantener bien hidratado a tu perro

¿De qué están hechas las croquetas para perro?

Los ingredientes de las croquetas para peroo varían de acuerdo al aporte nutrimental que se desea obtener. De manera general, pueden contener:

Cereales, vitaminas, aminoácidos, harinas cárnicas, minerales, chícharo, zanahoria, papa, brócoli, harina de algas, romero y pulpa de remolacha.

El Financiero

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir