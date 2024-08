Cristianos exigen a las autoridades un alto a la persecución religiosa en San Juan Lalana (12:15 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Cristianos integrantes de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Asociación Religiosa (ICIAR), de la región chinanteca se manifestaron en la agencia municipal de San Lorenzo perteneciente al municipio de San Juan Lalana para exigir a las autoridades estatales un alto a la persecución religiosa en la región chinateca.

Demandaron garantías para profesar la religión de acuerdo a sus creencias como lo proclama la Constitución además del cese a la intimidación a los ministros de culto.

Esto luego de los hechos del pasado seis de agosto en la cual fueron desalojados y quemado su iglesia en Cerro Cajón por habitantes y autoridades de San Isidro El Arenal, San Juan Lalana por pertenecer a una religión diferente a la católica.

El pastor Geraldo Hernández, manifestó que los hechos del seis de agosto pasado es sumamente preocupante ya que podría incrementar la intolerancia religiosa con consecuencias lamentables.

Ante esto, expresó que las iglesias agrupadas en la Iglesia Cristiana Interdenominacional Asociación Religiosa (ICIAR) acordaron manifestarse de manera pacífica con el único objetivo de hacerle ver a las autoridades y a la sociedad en general que la libertad religiosa es un derecho humano consagrado en la Carta Magna.

Pidó de la misma manera, la devolución de sus bienes que les fueron despojados por los enardecidos manifestantes, el cese el clima de hostigamiento contra ellos, así como de las comunidades de Santiago Jalahui y San José Arroyo Manso pertenecientes a San Juan Lalana, municipio que desde 1993 declaró no permitir el culto diferente a la católica.

Por su parte, el Arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, condenó que bajo el supuesto régimen de usos y costumbres de las comunidades exista en pleno siglo XXI la intolerancia hacia quienes no profesan la fe católica generando con ello violencia en contra de evangélicos y otras religiones.

“A mí me da mucha tristeza lo que a veces ha pasado en nuestras comunidades, me da mucha tristeza, me da mucho dolor y me da vergüenza”, expresó durante su homilía dominical.

“Aquí estamos los que tenemos fe católica, pero hay otros hermanos que no tienen nuestra fe católica, que ellos profesan otra fe, otra fe y tenemos que vivir en la comunión y tenemos que vivir en la paz y tenemos que vivir en el respeto, en el respeto.

Hizo un llamado a quienes quemaron un templo de personas no católicas a ser tolerantes con los que piensan, creen y profesan una religión diferente a la católica, pues, dijo que estas acciones no son del agrado de Dios, “Dios no está de acuerdo y no quiere eso, sino que vivamos en paz; católicos y no católicos tienen derecho a los mismos servicios públicos, sin hacer diferencias”.

“Hace días quemaron un templo “de hermanos no católicos, quemaron un templo porque no eran católicos y ¿quiénes quemaron el templo de los no católicos? Los católicos, los católicos… eso es muy triste”.

El jerarca católico ejemplificó, “A ver ¿qué sentiría usted que vinieran los de otra religión y prendieran aquí nuestra Catedral? ¿qué sentiría? Le dolería hasta el alma, se molestaría, agarraría tal vez garrotes y piedras y a lo mejor hasta corta cabeza, corta cabeza, porque vinieron a profanar nuestro templo”.

“Ah, pues unos hermanos nuestros católicos fueron a prender fuego a un templo de unos no católicos. ¿Qué pasó? ¿dónde está la fraternidad, dónde está? Ellos son seguidores de Dios, yo soy seguidor de Dios.

“Él merece ser respetado aunque no profese mi fe y, a veces, Dios mío, cómo nos han hecho daño los usos y costumbres de nuestros pueblos. Es que aquí es un pueblo de usos y costumbres y nos gobernamos por usos y costumbres y aquí vivimos puros católicos y alguien que venga y no sea católico, aquí no es el lugar para vivir”.

De igual manera, llamó a las autoridades sean sensibles, y atiendan estos casos para vivir en armonía y evitar daño a las personas por el hecho de profesar otra religión diferente a la católica.

