Crisis del IEEPCO es promovida por el Gobierno y la mayoría del partido oficial de Morena en el Congreso oaxaqueño: PAN (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. La dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Oaxaca, Perla Woolrich Fernández acusó al contralor interno del IEEPCO de usurpar funciones, luego de haber concluido su periodo desde el año pasado, con la complicidad de la mayoría morenista del Congreso Estatal y el perverso interés del gobierno estatal de apoderarse del órgano electoral para descarrilar el proceso electoral 2024.

Explicó que de acuerdo a la Resolución del Tribunal se ordenó al presidente de la Jucopo, que cumpla con la emisión de la convocatoria correspondiente para elegir al titular del órgano de Control Interno, luego de que ha transcurrido con exceso el tiempo para hacerlo y a la fecha no se ha cumplido.

Por ello, dijo la jurista, “el actual titular del órgano interno de control, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez está actuando fuera de la ley, y carece de validez todo lo que esté haciendo, porque no puede transmitirse por más tiempo la vigencia de su cargo porque la ley no lo señala”.

“Peor aún, al haber concluido el 12 de abril de 2022, el periodo para el que fue designado, el 5 de abril del 2023, se aprobó el acuerdo por parte de quienes integran la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana de la Legislatura del Congreso Estatal para declarar vacante el cargo del titular de la Contraloría General del IEEPCO”.

Explicó que está demostrada la comisión de diversas irregularidades, que pretenden acabar con un órgano autónomo, para poner gente a “gusto” del gobernador, “la permanencia de este personaje es un asunto político, lo están alcahueteando para que siga haciendo de las suyas y puedan seguir poniendo gente a su gusto, es bastante grave”.

Acompañada del director jurídico del CDE del PAN, Edgar Manuel Jiménez García, la dirigente panista exhibió las pifias que se han cometido en este caso. En su oportunidad el abogado, manifestó que resulta muy sospechoso que se presente este caso al haber iniciado el periodo del proceso electoral, “por qué no envió esa denuncia y su correspondiente expediente con anticipación al INE, no se dio aviso previo, al menos no hay constancia de esta situación”.

Gobierno Morenista quita recursos a salud para apoyar organizaciones sociales con miras al proceso electoral 2024

Por su parte, el secretario de Elecciones, Gerardo Henestroza, en la misma conferencia, denunció que, en 10 meses de parálisis del gobierno de Salomón Jara, su administración destinó casi 3 mil millones de pesos a organizaciones sociales en el presupuesto del 2023, cuando esos recursos pueden destinarse al gasto social, a la dotación de medicinas, programas para el campo y “hasta cuneros, para evitar que pongan a los bebés en cunas de cartón”.

Cuestionó qué organizaciones sociales serán las beneficiadas, bajo qué criterios, y para que fines, “porque justamente quienes hoy son funcionarios, empezando por el secretario de Gobierno, han sido dirigentes de organizaciones, acaso los quieren para sus organizaciones, para el proceso electoral que viene, situación que es por demás grave”

Luego de responsabilizar al Gobernador Salomón Jara y a su gobierno de lo que pueda suceder a quienes laboran en el PAN, y quienes están haciendo denuncias de su mala actuación como gobierno, el ex diputado local acusó que en la partida de salud se restan a diferencia del año pasado dos mil millones de pesos, “porque si tenemos tantas necesidades en esta materia se quita ese monto y aparece en el rubro de organizaciones sociales”.

Sostuvo que la “farsa” del Gobernador morenista y su administración ha llegado al extremo de afirmar que no habrá subejercicio en el 2023, “cuando no ha sido aplicado un solo peso de los 92 mil millones presupuestados para este año, ¿a poco en 3 meses va a ejercerlos, si ni siquiera se han emitido licitaciones para obras, no hay estudios de impacto ambiental, o cómo le van a hacer para gastar tanto? Evidentemente, están haciendo ahorros a escondidas nuevamente para el proceso electoral”.

“Están despilfarrando el dinero de los oaxaqueños, mal gobernando, y nos quiere dar atole con el dedo, sobre cómo mal administran, tomando en cuenta que en 2021 había 75 mil mdp; en el 2022, el presupuesto fue de 82 mil mdp y para el 2023 el presupuesto es de 92 mil mdp, ¿cómo se va a ejercer estos millonarios recursos?, pero mientras sigue la inseguridad, la falta de empleos, los altos costos de los alimentos, la extrema pobreza en Oaxaca”, afirmó.

