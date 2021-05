Creará Juan Carlos García Márquez el Instituto Municipal de la Mujer en Santa Lucía del Camino (11:00 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 10 de mayo. El candidato de MORENA por el municipio de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez anunció que una de sus propuestas de campaña es la creación del Instituto Municipal de la Mujer en dicho municipio con el fin de apoyar a las mujeres que sufren violencia psicológica, física y económica.

Para García Márquez es preocupante que el municipio de Santa Lucía del Camino se encuentre actualmente declarado en Alerta de Género y que el gobierno municipal hace poco o nada por resguardar la integridad de las mujeres y claro evitar violencia y feminicidios; “Muchas mujeres sufren violencia física en su hogar, trabajo y no son atendidas por nuestra autoridad; las mujeres deben ser escuchadas y atendidas”; apuntó.

“Yo si les creo” es la propuesta del candidato a Santa Lucía del Camino; “Porque la falta de empatía, nos coloca como uno de los municipios más peligrosos para ser mujer; eso se acabará”; enfatizó.

Como primera acción en su gobierno será capacitar a las y los trabajadores municipales en perspectiva de género para brindar un trato cercano, empático, amigable e incluyente; porque si nosotros no conocemos los derechos, como podremos defenderlas.

Posteriormente se va a apostar a la prevención y la erradicar de la violencia a través de la creación del Instituto Municipal de la Mujer de Santa Lucía del Camino, donde las mujeres violentadas, tendrán atención inmediata y resguardo para su seguridad, posteriormente ayuda jurídica y psicológica; se les atenderá en talleres para que auto reconozcan sus derechos, adquieran herramientas y conocimientos útiles y convenientes para ponderarse.

Juan Carlos García Márquez enfatizó que nadie por encima de la ley; “Aquel que se meta contra las mujeres, enfrentará al municipio y todo el peso de la ley”; porque ya necesitamos a un gobierno que se comprometa a velar por las necesidades más básica de las mujeres en materia de seguridad y problemas vinculados con la violencia, así como la transgresión de sus derechos humanos y su invisibilización; “Ya no más”, recalcó.

Pero su plan de trabajo es integral, además de la creación del Instituto Municipal de la Mujer, de talleres de ponderamiento; habrá curso de autoempleo, para que no vivan violencia económica; “Hemos visto que muchas veces, el agresor les dice: ahora ya no te daré dinero y por ello, regresan al vínculo de la relación violenta”; pues esto tiene que acabar, tenemos que ponderar a nuestras mujeres, no solo en el discurso, sino con trabajo y apoyo.

Finalmente el trabajo municipal que realizará Juan Carlos García Márquez, tendrá que vincularse con el trabajo estatal y federal para que más mujeres tengan la oportunidad de ser vinculadas a programas sociales y combatamos entre todas y todos la violencia hacía la mujer.

