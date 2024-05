Covic Nochixtlán y REVO toman acceso al Palacio de Gobierno, exigen mesa de diálogo (12:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 8 de mayo. Integrantes del Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic) y de la Red de Víctimas de Oaxaca Tomás Martínez (Revo), tomaron todos los accesos al Palacio de Gobierno ante la cerrazón dijeron de entablar una mesa de diálogo con las organizaciones aglutinadas a la Red de Víctimas.

Señalaron que desde el pasado mes de abril tenían acordado una mesa de negociaciones con el gobernador Salomón Jara Cruz misma que hasta la fecha no se ha llevado a cabo.

Por ello, indicaron que decidieron realizar esta manifestación en busca de un diálogo con el titular de la Secretaría General Jesús Romero López, sin embargo, aseguraron que no existe la voluntad del funcionario para concretar esta reunión.

Pedro García, del Frente Popular Revolucionario (FPR) integrante de la Red de Víctimas Tomás Martínez, dijo que se rompió el diálogo con el funcionario, por lo que no van liberar los accesos hasta que no haya una comunicación seria, ya que consideraron que se está dando un trato indigno a la Red Estatal de Víctimas, recalcaron que no se trata de un asunto de techo financiero, sino de voluntad política para atender las necesidades de las organizaciones adheridas.

Desde temprano hora, los inconformes se apostaron en la entrada principal del Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia y diálogo con los funcionarios estatales, sin embargo, esto no se ha dado y al contrario acusaron que hay falta de voluntad para ello.

A través de un comunicado, manifiestan que una de las demandas de mayor envergadura, por el impacto social y la participación directa de actores del Estado mexicano, es la lucha por justicia para las víctimas de la masacre de Nochixtlán en 2016.

“En esa tesitura, se ha logrado encarcelar a algunos de los responsables y sujetar a proceso a otros; pero a los mandos políticos que ordenaron la represión, este gobierno no ha querido tocarlos. Más allá de eso, producto del análisis de las víctimas y el acompañamiento de las organizaciones sociales, se estableció una ruta en el mes de abril del año pasado, que pretende la aprobación de una iniciativa que combate el carácter represivo del régimen y consiste en la tipificación de la ejecución extrajudicial. Casi un año se vinieron realizando foros, reuniones técnicas y de análisis para lograr una redacción que unifique las aspiraciones de las víctimas”.

Expresaron que la facultad exclusiva de legislar es del Congreso del Estado, pero que en dicho proceso legislativo se cuenta también con la participación del ejecutivo en la promulgación y publicación, por ello, decidieron encaminar el diálogo también con las instancias correspondientes, Secretaría de Gobierno y Consejería Jurídica, “con cuyos titulares acordamos el establecimiento de una mesa con el Gobernador del Estado en la segunda semana de abril del presente año cuestión que, hasta el momento, no se ha concretado”.

Dijeron que si bien es cierto que, Oaxaca vive una efervescencia política por el proceso electoral actual, “es preponderante recalcar que las demandas de justicia no se declaran en receso por estos eventos; más bien al contrario, es cuando el gobernador Salomón Jara debería poner especial atención en planteamientos que no interfieren en las elecciones y son de vital importancia”.

“La falta de cumplimiento a los acuerdos expresados por los interlocutores del Gobierno, como lo son Jesús Romero López y Geovany Vásquez Sagrero, quienes se comprometieron a establecer la mesa con el gobernador, solo se presta a dos interpretaciones: 1. No existe capacidad, sensibilidad y seriedad por parte de los interlocutores o 2. El Gobernador del Estado toma como asuntos irrelevantes la justicia porque está más ocupado en el proceso electoral.”

Recalcaron enfáticos que ante la falta de cumplimiento, no les quedará otra salida que la movilización callejera de manera masiva. “De no concretarse la reunión con el Gobernador, tendremos que tomar las calles para hacernos escuchar.”

“Más allá de la verborrea pseudoizquierdista de este gobierno, hoy más que nunca demuestran que no son más que un comité para administrar los asuntos comunes de toda la burguesía”, finalizaron.

