Corral acorralado: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. Javier Corral ya fue notificado de las 824 irregulardades detectadas en la entrega-recepción del gobierno de Chihuahua que encabezó.

Su sucesora panista, Maru Campos, dice que la mayoría están radicadas en el despacho de su predecesor, en la jefatura de gabinete, en Educación y en Salud.

“Algunas tendrán consecuencias penales, otras traerán consecuencias administrativas”, advierte la gobernadora, en un video publicado por el periódico digital La Opción de Chihuahua, que nos llegó vía WhatsApp.

Interrogada sobre el tipo de irregularidades que se detectaron en la oficina de Corral, la ex mandataria respondió: “No tengo conocimiento, pero estamos hablando de otras dependencias, por ejemplo de subejercicios que luego tuvieron rendimientos financieros y en lugar de regresar el recurso a la Federación, se utilizó”.

Es pertinente recordar que el ex gobernador de Chihuahua se pasó la mitad de su sexenio amagando con meter a la cárcel a Maru Campos. Nunca comprobó las acusaciones que le hizo en el sentido que recibió sobornos por más de 7 millones de pesos del ex goberador priista, César Duarte, hoy encarcelado en Estados Unidos.

Javier hizo hasta lo imposible por evitar que Maru llegara, primero a la candidatura del PAN al gobierno de Chihuahua, y luego a Palacio de Gobierno. El tiempo y las circunstancias cambiaron y hoy Corral está acorralado.

***

Lo del presidente López Obrador contra la UNAM no es una más de sus ocurrencias. Ya es una campaña sostenida con propósitos poco claros. Habló de la necesidad de reformarla. ¿Para qué? ¿Para hacerla aliada de la 4T?

No pasa un día sin disparar misiles en contra de su alma mater, por una supuesta deriva hacia el neoliberalismo.

“Fue tomada, puesta al servicio del régimen y se cooptó a académicos que se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo, sobre todo en el gobierno de Salinas, y ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales en la UNAM”, declaró.

Nada más alejado de la realidadd. En la UNAM si se tocan los problemas del país. Hay pluralidad, libertad de cátedra, investigación. Me atrevo a afirmar que predominan las ideas de izquierda.

Por lo demás, en el ataque de ayer nos quedó claro que considera al rector Enrique Graue como un aliado de la 4T, sino como un ambicioso vulgar. Públicamente pidió que “ventile” su salario que, según él, es superior a los 200 mil pesos mensuales.

***

La que se ve mal en su afán de quedar bien con YSQ es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la CDMX. Puede más su ambición de ser candidata presidencial, que las trincheras que defendió cuando era una aguerrida universitaria, como lo recordó ayer en estas páginas el buen Fernando Belaunzarán.

Ayer volvió a respaldar los ataques de AMLO a la universidad que defendió contra los embates del poder cuando era estudiante. Ayer, sentada en el trono del ayuntamiento de la CDMX, fustigó a los defensores de la UNAM con una calumniosa generalización:

“Esos que hoy salen a la defensa de la Universidad de la Nación, de la Universidad pública, son los que se han opuesto a que la Universidad sea gratuita; son los que se han opuesto a que haya investigación dentro de la Universidad Nacional, a que se cumplan las grandes funciones de la Universidad Nacional, y esos son los que ahora -la verdad, desde mi punto de vista-, muy hipócritamente salen en su defensa.”

¿En serio?

***

Ricardo Monreal no quita el dedo del renglón. El senador y aspirante declarado a la candidatura presidencial no pierde oportunidad de hablar en contra del método de las encuestas para elegir a candidatos de Morena, que el mismísimo AMLO promueve para el 2024.

Frente a la dirigencia de Morena que asistía a los informes legislativos de los senadores de Hidalgo, Marcia Merced y Julio Menchaca, hizo una invitación a mantener la cohesión del Movimiento de Regeneración Nacional:

“Que los procesos de selección de candidatos se celebren con apertura, que no nos dividan, que no nos separen, que procuremos la inclusión, no la exclusión; la apertura, no la ruptura”, dijo.

El senador de Zacatecas ya probó el método de las encuestas. Sabe que es el menos transparente, el más fácil de manipular. El dedazo disfrazado pues.

FIN

