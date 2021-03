Coronavirus: “En México no es que no hayan sabido qué hacer con la pandemia, es que tomaron la decisión de no hacerlo”: Ximénez-Fyvie (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. Un año después de que el primer caso de covid-19 se confirmara en México el 28 de febrero de 2020, muchos analizan con los conocimientos que se tienen ahora cuáles fueron los aciertos y errores de la estrategia del gobierno.

Inicialmente, pensé que su gestión era un error por falta de información. Ahora, lamentablemente, me doy cuenta de que en México no es que no hayan sabido qué hacer, es que tomaron la decisión de no hacerlo. Por eso le metí la palabra “criminal” al subtítulo del libro, porque saber cómo se puede remediar una situación y cuáles son las herramientas que se necesitan tomar para detener una catástrofe que está llevando a cientos de miles de personas a morir y no tomar esas decisiones… pues a eso le llamo criminal.