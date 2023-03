Corcholatas: Ricardo Monreal recomienda a Salomón Jara no apostar los huevos a una sola canasta (15:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez,31 de marzo. La corcholata aspirante a la presidencia de la República, Ricardo Monreal recomendó al gobernador oaxaqueño Salomón Jara no apostar los huevos a una sola canasta, trs rumores de un presunto apoyo gubernamental a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaúm.

El aspirante “no favorito” del presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo, Monreal Ávila, dijo que conoce al gobernador Jara y le dijo que le dé “chance”, “Queremos ganar a la buena que la gente decida y si decide por otro, no tenemos por qué irnos, si hay reglas claras, si no hay uso de recursos públicos, si no hay imposición si no están obligando a la gente, que la gente decida”.

En conferencia de prensa previo a su encuentro con presidentes municipales, el senador aseguró que “De verdad no se pierde nada con que sean abiertos, que no lospresione, que la gente diga me simpatiza este u otro, que no sientan la presión de nadie, yo estoy muy tranquilo, yo estimo a Salomón, aunque debe compartirlos huevos, yo lo que le digo -en la canasta, risas-, yo lo que le digo al gobernador es que vengo en son de paz”, recalcó el congresista.

Acompañado del presidente estatal de Morena Benjamín Viveros Montalvo, a quien felicitó por su apertura, señaló que estima mucho al gobernador Salomón Jara y que lo que pueda hacer desde México para ayudar a Oaxaca y a su gente lo va hacer, que le tiene mucha confianza y que se convierta en el mejor gobernador que haya tenido Oaxaca.

Por otra parte, respecto a la elección de la Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), manifestó su confianza en que la presidenta Guadalupe Taddei, actuará la altura de las circunstancias que exige el país, por la forma en que fue electa, por el método de insaculación, no se la debe a nadie sino a la suerte y a su profesionalismo, ya que no hubo acuerdo ni consensos entre los diputados ni partidos.

“Yo tengo confianza de que no habrá regresión autoritaria o antidemocrática, tengo confianza en que se garantizará los principios de legalidad, legalidad, transparencia,objetividad y profesionalismo en el órgano electoral, de que se reforzará la independencia de este órgano autónomo”, finalizó el aspirante morenista a la presidencia de la República quien fue acompañado en su visita al estado por los senadores Adolfo Gómez de Morena y Raúl Bolaños Cacho, del Verde Ecologista .