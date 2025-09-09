Coordinan Gobierno del Estado y Semar acciones para reactivar el turismo en Villa de Tututepec (09:15 h)

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax. 9 de septiembre. Personal del Gobierno de Oaxaca y de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron una gira de supervisión en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, para atender la reactivación de localidades afectadas por el impacto del huracán Erick, que dependen en su gran mayoría de los ingresos por la llegada de visitantes.

En este recorrido por las comunidades de Chacahua Grúa, Chacahua Isla, El Zapotalito y El Corral, la titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Saymi Pineda Velasco, acompañada del presidente municipal de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, afirmó que el Gobierno de Salomón Jara Cruz ha atendido de manera inmediata y permanente a estas comunidades de la región Costa.

“Seguimos trabajando con firmeza en la restauración de nuestros destinos turísticos para generar el bienestar de las y los oaxaqueños. Hoy damos seguimiento a los acuerdos impulsados en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, que encabeza Josefina Rodríguez Zamora”, destacó.

Durante la jornada de trabajo, el subsecretario de Marina, José Barradas Cobos señaló que está vigente el compromiso de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo con la población que padece los estragos del paso de Erick.

Ante el representante de la Zona Naval de Huatulco, Óscar Vinalay, enfatizó que existe un trabajo constante y coordinado con el Gobierno de Oaxaca y las autoridades municipales para atender las necesidades de las localidades.

