Coordinadores de fuerzas políticas en el Congreso del Estado priorizan unidad, diálogo y pluralidad para impulsar el desarrollo de Oaxaca (16:15 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 18 de noviembre. Las coordinadoras de los grupos parlamentarios de Morena, Fuerza por Oaxaca, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Grupo Plural y el coordinador del Partido del Trabajo (PT), coincidieron en señalar que desde la Sexagésima Sexta Legislatura trabajarán por el bienestar de las y los oaxaqueños, priorizando la unidad, el respeto, la pluralidad y diálogo constructivo.

En el marco de la Sesión Ordinaria, la coordinadora del partido Morena y también presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada Tania Caballero Navarro, afirmó que en este Segundo Año de Trabajo Legislativo se impulsará una agenda legislativa acorde a las necesidades del pueblo de Oaxaca y en favor de los derechos humanos, de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, así como el campo.

En este sentido invitó a todas las fuerzas políticas al interior del Congreso local a trabajar por la transformación del estado en unidad, respeto y diálogo. También consideró que la pluralidad que caracteriza al Parlamento abonará a impulsar acuerdos a beneficio de las y los oaxaqueños.

Por su parte, la coordinadora del PVEM, diputada Melina Hernández Sosa, convocó a sus homólogas y homólogos a redoblar esfuerzos y robustecer el marco jurídico que atienda las demandas de los sectores más olvidados, la protección del medio ambiente, proteger la riqueza cultural y que cada acción tenga un impacto real en la vida de todas y todos.

A su vez, la congresista de Movimiento Ciudadano (MC), Dulce Alejandra García Morlan hizo la invitación a las y los legisladores a construir un verdadero pacto por Oaxaca, que priorice las causas más sensibles del estado, al tiempo que destacó la importancia de dejar de lado las diferencias para encontrar coincidencias, avanzar en temas pendientes como el derecho al cuidado y un presupuesto digno para combatir el cáncer infantil.

Durante su participación en tribuna, el coordinador del PT, diputado Dante Montaño Montero, señaló que el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones representa la oportunidad de enfocarse en atender la inseguridad, fortalecer los servicios de salud y respaldar al campo oaxaqueño. Afirmó que su grupo político sumará esfuerzos con la estrategia nacional que encabeza la Presidenta de México y las estrategias que se propongan desde el Ejecutivo estatal.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Casique Zárate destacó que el nuevo periodo de sesiones exige responsabilidad para definir el rumbo del trabajo legislativo y, sobre todo, recuperar el hábito democrático de escuchar todas las voces, pues la pluralidad debe ser una fortaleza y no un motivo de división. Hizo el llamado para que esta legislatura sea recordada por abrir las puertas al debate respetuoso.

Al hacer uso de la palabra, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Fuerza por Oaxaca, legisladora María Eulalia Velasco Ramírez, afirmó que la política debe servir como un instrumento para transformar la vida de las personas y expresó su compromiso de trabajar para fortalecer el desarrollo legislativo y establecer un puente entre la sociedad y las instituciones que impulse un Estado más fuerte y unido.

