Coordina Gobierno de Oaxaca asistencia humanitaria a familias desplazadas de Santiago Yosondúa (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. La Secretaría de Gobierno (Sego), en colaboración con la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Oaxaca (CEEAV), visitaron nuevamente el municipio de Santiago Yosondúa para brindar asistencia humanitaria y médica a familias víctimas de desplazamiento forzado interno.

La acción respondió al conflicto agrario entre este municipio y Santa María Yolotepec. En esta ocasión, las autoridades dialogaron con familias desplazadas de la comunidad de Buenavista, a quienes se les entregaron insumos alimentarios y productos de primera necesidad.

Este trabajo forma parte de la atención integral que el Gobierno del Estado otorga a las 72 familias desplazadas que se refugiaron en la cabecera municipal de Santiago Yosondúa.

Por otro lado, derivado del conflicto agrario entre la agencia Guadalupe Victoria de San Juan Juquila Mixes y el municipio de San Pedro Ocotepec -que provocó el desplazamiento de más de 168 familias- se han implementado operativos de seguridad en esta primera comunidad. En estas acciones participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación de Delegados de Paz y la Guardia Nacional.

La Secretaría de Gobierno continúa trabajando en la organización de un retorno humanitario seguro, que permita restaurar la paz territorial y fortalecer la convivencia entre las comunidades involucradas.

