Convocan los SSO a tomar precauciones y evitar accidentes en víspera de Navidad (13:15 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de diciembre.En el marco de la pandemia por COVID-19 y ante los próximos festejos navideños, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) convocan a las y los oaxaqueños que de manera responsable junto a sus familias tomen precauciones, a fin de evitar riesgos a la salud y accidentes en las celebraciones.

La dependencia indicó que la autoprotección es la medida más importante para pasar unas festividades sin contratiempos, ya que en esta temporada incrementan las quemaduras ocasionadas por fuegos artificiales, percances en casa y de tránsito, además recordó a la población que el virus por SARS-CoV-2 continúa circulando en la entidad.

De ahí, que advirtió que es necesario la colaboración de todas y todos para lograr frenar los contagios y evitar que más personas agraven o pierdan la vida a causa del virus, por lo que la institución pidió llevar acabo las siguientes recomendaciones como: evitar acudir a lugares concurridos, usar siempre el cubrebocas al salir de casa, abstenerse de realizar reuniones en lugares cerrados, y asegurarse que se cumplan las condiciones de bioseguridad.

Además, hizo énfasis en la importancia de verificar que los árboles de Navidad se encuentren colocados sobre bases firmes, alejados de pasillos y corrientes de aire; así también evitar poner velas encendidas como parte de la decoración, igualmente supervisar el buen funcionamiento de las luces e instalaciones eléctricas, no sobrecargar los contactos y al salir de casa apagar todas las luminarias.

En caso de efectuar la tradición de romper piñatas, la institución pidió evita rellenarlas con objetos pesados o puntiagudos, sujétalas firmemente y delimita el área para prevenir accidentes, aunado a evitar el uso de pirotecnia o fuegos artificiales, en caso de estar en contacto con cohetes, cohetones o cualquier artefacto explosivo, no alterarlos, y no juntarlos entre sí, así como no colocarlos al alcance de las y los menores de edad, ya que la manipulación de este tipo de material es de alto riesgo.

En caso de presentar alguna quemadura, llamar al 911 o acudir de manera inmediata al Centro de Salud más cercano, para recibir atención de manera oportuna y evitar secuelas.

Por otro lado, la institución sugirió a los padres y madres de familia, regalar a los infantes juguetes que no contengan sustancias nocivas para la salud, que sean acorde a las edades y no adquirirlos en lugares de dudosa procedencia.

Compartir