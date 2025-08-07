Convoca Protección Civil al Segundo Simulacro Nacional 2025 (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto . El Gobierno de Oaxaca, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), convoca a la población, así como a instituciones públicas y privadas, a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025 que se realizará el próximo viernes 19 de septiembre.

Con este ejercicio se busca fomentar la cultura de la prevención para actuar ante la presencia de fenómenos sísmicos; así como optimizar las acciones de respuesta de los cuerpos de emergencias a nivel estatal; esto, a que Oaxaca es una de las principales entidades con mayor actividad sísmica a nivel nacional.

Para ello es necesario registrarse a través del enlace: https://www.preparados.gob.mx/segundosimulacronacional2025.

La hipótesis que se plantea es de un sismo con magnitud de 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que a las 12:00 horas se enviará por primera vez un mensaje de prueba a los teléfonos celulares mediante el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México.

Este mensaje será gratuito, no requiere saldo ni conexión a internet, y se prevé que llegue a más de 80 millones de dispositivos móviles. El contenido será el siguiente:

“Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro”.

El Segundo Simulacro Nacional 2025 da cumplimiento a las estrategias implementadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para promover y fomentar acciones que tiendan a fortalecer la preparación y respuesta de las entidades federativas.

