Convive Xóchitl Gálvez con mujeres migrantes agrícolas (14:00 h)

Los Ángeles, California, 29 de septiembre. En su segundo día de vista por esta ciudad, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, convivió con mujeres migrantes mexicanas que se dedican a la pisca de fresas, quienes le compartieron sus testimonios tras salir de sus comunidades en busca de mejores empleos.

Las trabajadoras del campo le relataron lo complicado de su trabajo de ocho horas, donde tienen que permanecer agachadas recolectando el fruto que empaquetan en cajas de plástico y después las suben a camiones de carga. “Alma me dejó el corazón oprimido.

Alma debe tener 21 años, tiene un bebé (…) tiene que pagar el gas, la gasolina, el seguro del coche”, comentó la legisladora en entrevista.

Luego de caminar por los surcos donde se cultiva la fresas, la senadora relató que a las mujeres migrantes mexicanas lo que más les entristece es estar lejos de sus seres queridos, pero también les preocupa la inseguridad que se vive en México y que sus padres o abuelos, que viven en sus pueblos, no tengan acceso a servicios de salud ni tengan dinero para sus medicamentos.

Gálvez Ruiz reconoció el trabajo de las mexicanas en Estados Unidos pues dijo que ella sabe lo difícil que es salir de un pueblo, no conocer la ciudad y luchar por el sueño de sacar a su madre de la violencia y a sus hermanos de la pobreza.

En otro tema, la legisladora habló de la crisis migratoria que enfrenta México y lamentó que nuestro país no impulse un acuerdo con Estados Unidos para resolver el problema, principalmente en municipios fronterizos que se encuentran rebasados.

“Los migrantes están viviendo en condiciones infrahumanas, en albergues, donde yo he visto que comparten dos o tres familias una casa de campaña. Eso no está adecuado para los niños, pernoctan en la calle y no hay condiciones de higiene. Creo que es un tema que nos está rebasando de manera humanitaria. México no puede tratar mal a los migrantes aunque vengan de paso”, enfatizó.

En su mensaje final, la legisladora se pronunció por terminar con el odio que se expresa en conductas racistas, discriminatorias y xenofóbicas contra migrantes que salieron de su país en busca de mejores condiciones de vida.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir