Controla Coesfo incendio forestal en Santa María Peñoles (10:45 h)

Santa María Peñoles, Oax. 26 de noviembre. La Comisión Estatal Forestal (Coesfo) informa que, el incendio forestal registrado en el paraje Arroyo del Jabalí perteneciente al municipio de Santa María Peñoles, ha sido controlado en su totalidad.

La acción fue realizada por personal técnico en manejo del fuego, en coordinación con personas voluntarias y autoridades comunitarias de esta localidad de los Valles Centrales.

Una vez asegurado el perímetro, el área quedó bajo el resguardo de la autoridad agraria, a quien se le exhortó a mantener vigilancia constante durante las próximas 24 horas para prevenir cualquier posible reactivación.

Con el inicio de la temporada de incendios forestales, la Coesfo reitera el llamado a la ciudadanía a fortalecer las acciones preventivas y hacer uso responsable del fuego, especialmente en zonas rurales y de actividad agrícola que se encuentran cerca de lugares con cobertura forestal.

