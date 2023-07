“Contra el súper yo de Alito…”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de julio. Por más que Alito minimice la salida de Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga, la renuncia de los cuatro senadores y de otros 300 priistas es un duro trancazo al otrora partidazo, en tiempos preelectorales que se adelantaron con la venia del domesticado INE.

No sólo deja al grupo parlamentario del tricolor con sólo nueve senadores, sino que Movimiento Ciudadano, que tiene 12 escaños, lo desplaza como tercera fuerza en la Cámara Alta.

Junto con los senadores del tricolor se van Eviel Pérez Magaña, ex titular de Sedesol; las ex senadoras Diva Gastellum y Lilia Merodio, el ex titular de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, la ex diputada federal Claudia Pastor y muchos más.

En el Salón Camino Real, del hotel del mismo nombre, ubicado en la colonia Anzures de la CDMX, había líderes comunitarios, presidentes y ex presidentes municipales; dirigentes locales legisladores y ex legisladores locales y federales.

Dejan el PRI; sí, pero no la política. Ayer mismo anunciaron el nacimiento de un nuevo del grupo llamado “Congruencia por México” que, aseguran, buscará fortalecer la democracia, y dignificar la política.

Los trescientos y algunos más llevaban su renuncia voluntaria en mano. Al final el texto de diez líneas se leía: “No al partido de las imposiciones, sí a la democracia.”

Iban contra el “súper yo de Alito” –así lo definieron— y no contra el partido que les dio esperanza y oportunidades. En eso coincidieron todos.

*** Osorio Chong es el coordinador de la nueva agrupación. El hidalguense trae la consigna de que si el PRI no se puede cambiar desde adentro, lo harán desde fuera “de la mano de la sociedad civil.” El ahora senador independiente –por lo pronto, los renunciados no se van a otra bancada— acusó a Alito de destruir al PRI “hasta hacerlo pedazos.” Recordó que en el 2019, cuando Alejandro Moreno llegó a la presidencia del partido, el PRI gobernaba 12 estados y ahora solo dos. “De gobernar a 44 millones de mexicanos, ahora solo gobierna dos estados a 5 millones de mexicanos”, destacó. Y más: en tres entidades federativas, el PRI no tiene ningún diputado y en cinco estados sólo tiene uno. “(Alito) miró sólo para sus propios intereses, su ambición, para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado… A quienes se opusieron los expulsó”. ***

Osorio fue el primero de los cinco oradores en el Camino Real. Después de él hablaron Nuvia, Eruviel, Claudia y Diva Gatellum. Ninguno definió postura frente al Frente Amplio por México. Eso nos llamó la atención.

El nuevo grupo trae un dilema. Alito es uno de los que mueven el pandero en el Frente Amplio.

¿Le van a dar la espalda a la alianza opositora? Preguntamos.

Ruiz Massieu dio una primera respuesta. Calificó de “valioso” el esfuerzo que hace el Frente para presentar una alternativa a los ciudadanos, pero dijo que quieren caminar el país buscando la construcción de nuevas alternativas.

–¿Ese es un sí o un no? insistimos.

–Es un respeto al esfuerzo que han hecho en el Frente Amplio. Creo que ha sido complejo, pero nosotros no militamos en ninguna de las organizaciones que conforma esa Alianza. Hoy estamos del lado de los ciudadanos, no de ninguna opción partidista—replicó.

Osorio fue más contundente. Con Alito allí, lo ve imposible. Dijo textual:

“Vamos a buscar consensos y acuerdos, pero veo difícil platicar en una alianza donde el actor principal de un partido ya los ha traicionado y los va a volver a traicionar.

“Ese es Alejandro Moreno. No tengan la menor dida que habrá de faltar su palabra, habrá de faltar a la alianza y habrá de faltar a los acuerdos.”

***

Poco antes estuvimos en el Hotel Marquis, donde fueron presentadas las tuberías –y no solo la fachada– del método que empleará el Frente Amplio para elegir al candidato presidencial.

Allí hablamos con Rubén Moreira, coordinador de los diputados del federales PRI y uno de los principales operadores de Alito Moreno. Le preguntamos sobre las renuncias que se venían en el tricolor.

“Hoy es muy sencillo saber quién está en el frente opositor y quien no lo está. Eso incluye una invitación a Movimiento Ciudadano. Todavía estamos en el momento de construir un gran frente opositor.

–¿Haría un llamado a los senadores que se van para que recapaciten? – insistimos.

–En el PRI cabemos todos. Además nos conocemos. Yo los invito a recapacitar. Pero pondría sobre la mesa otra cosa: se está en el Frente opositor o no se esa. No hay grupos independientes. Lo dijo con respeto. Se está en un bando o se está en otro.

Los que generan terceras opciones, pues realmente lo que están provocando es que se debilite uno o el otro”, admitió.

FIN.

