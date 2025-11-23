Continúa Salomón Jara rescate del Río Atoyac con Mega Tequio de Limpieza en San Lorenzo Cacaotepec y Oaxaca de Juárez (10:30 h)

San Lorenzo Cacaotepec, Oax. 23 de noviembre . Con la participación de más de mil 700 personas, el Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó el Mega Tequio de Limpieza del Río Atoyac en los municipios de San Lorenzo Cacaotepec y Oaxaca de Juárez, que fomenta esta práctica ancestral para recuperar este cuerpo de agua emblemático de los Valles Centrales.

Esta tarea se desarrolló en 6.2 kilómetros, que se suman a los 17.8 que ya han sido limpiados en seis de los 13 municipios que atraviesa este afluente. La meta total es sanear 32 kilómetros.

“Hoy reafirmamos que el Río Atoyac volverá a ser un orgullo de Oaxaca y lo lograremos juntas y juntos, paso a paso, kilómetro a kilómetro, tequio tras tequio. Volvemos a demostrar que Oaxaca sabe organizarse, sumarse y trabajar por el bien común”, enfatizó.

El Mandatario estatal detalló que con el apoyo de retroexcavadoras, se abrió un acceso para retirar la maleza en las riberas del río. Además, se llevaron a cabo trabajos manuales para eliminar carrizo y retirar residuos tanto orgánicos como inorgánicos.

Paralelamente, se realizaron trabajos de rehabilitación y pintura en 14 canchas deportivas, con el objetivo de devolverles su funcionalidad como espacios de convivencia comunitaria que fortalece la cultura de la paz.

Cabe destacar que en esta demarcación también se erige el proyecto de Ciudad Salud, que próximamente dará un paso importante en este sector con la edificación de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otro más del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti), Vilma Martínez Cortés resaltó que estas acciones de limpieza mejoran la calidad del agua, restauran el hábitat natural, protegen la flora y fauna, además, generan conciencia ambiental, necesaria para lograr un mejor futuro para las nuevas generaciones.

“Este Mega Tequio no es solamente una jornada de limpieza, es un acto de amor a Oaxaca y de responsabilidad con quienes vendrán después de nosotros, lo que refleja el espíritu más profundo de nuestras comunidades”, dijo.

