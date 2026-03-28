Continúa operativo de rescate de mineros en Sinaloa (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en relación con el colapso de la Presa de Jales hacia la mina Santa Fe, ocurrido el pasado 25 de marzo en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa, los equipos de rescate mantienen labores operativas ininterrumpidas.

Durante toda la noche, las brigadas especializadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la empresa Industrial Minera Sinaloa han continuado avanzando en el proceso de exploración de las rampas de la mina.

En un comunicado, se informó que este avance se realiza de manera técnica y cuidadosa, ya que las galerías se encuentran obstruidas con lodo. Para estabilizar las condiciones del terreno y proteger a los rescatistas, se ha procedido con la colocación de tablas de triplay.

Hasta el momento, las brigadas han logrado asegurar y avanzar sobre 264 metros de tablones, alcanzando el punto donde los análisis técnicos establecían la posible ubicación del primer minero; sin embargo, tras la verificación en el sitio, no se localizó al trabajador.

Las labores no se detienen

El siguiente objetivo prioritario de las brigadas es continuar con la exploración de 1.5 kilómetros de rampas, manteniendo la colocación de soportes de madera para garantizar un avance seguro.

Para fortalecer y acelerar estos esfuerzos, durante el transcurso de este día se incrementará el número de personal técnico especializado desplegado en la zona.

Las autoridades indicaron que “sostienen un compromiso absoluto con la transparencia y el acompañamiento en este proceso, por lo que la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, mantiene informada de manera directa y permanente a los familiares sobre todos los avances que reportan los equipos de búsqueda y rescate”.

Aseguraron que “como medida de protección y para facilitar estas labores críticas, solicitamos a la población de las comunidades aledañas evitar acercarse a la zona de la mina, permitiendo así el libre tránsito de vehículos de emergencia y personal técnico.Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y evitar la propagación de rumores que puedan afectar a los familiares y a los equipos de emergencia“.