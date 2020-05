Contabilizan 145 locales incendiados en el mercado de abasto, piden a los Gobiernos apoyo para los locatarios (13:20 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 28 de mayo. Representantes de diversas organizaciones de comerciantes del Mercado de Abasto, demandaron a los gobiernos municipal y estatal, dejar sus intereses de lado y demostrar interés en esta zona para apoyar a los locatarios que perdieron todo su patrimonio en el incendio de ayer por la noche que consumió más de cien casetas.

El representante de la zona de tianguis, Eloy Ramírez Hilario, señaló en conferencia que los responsables tenían nombre y apellidos, ya que si el área no hubiera estado cerrada no se hubiera propagado el incendio.



“No había seguridad para prevenir la delincuencia, si esta área no se hubiera cerrado en una hora hubiera estado sofocado el incendio, por eso le pido a la autoridad que muestre interés en este asunto”.

“No sabemos que están esperando, pónganse a trabajar, dejen los intereses de lado, vean los resultados, yo conté 97 casetas quemadas, no saben cuanto dinero se perdió, son 60 mil pesos para levantar una caseta, más permisos que hay que pagar, por eso pedimos apoyos no prestamos que ofrecen y no podamos pagar”, lamentó.

José Luis Díaz Cabrera, presidente del Frente de Comercio Establecido del Mercado de Abasto, indicó que luego del recorrido que habían efectuado, demandaban el inicio de las obras de reestructuración, para evitar más situaciones adversas como el incendio que se registró anoche.

Afirmó que con recursos etiquetados podrían redirigirlos a la zona quemada, por lo que necesitaban trabajar de la mano con las autoridades para que vean el grado de afectación de este siniestro.

“Son lamentables las pérdidas de los compañeros, estamos muy dolidos necesitamos que esto ya tenga una solución para todos, esto ya se había gestionado con anterioridad”.

Los líderes estuvieron acompañados por Luis Arturo Ávalos, regidor de Bienes, Panteones, Mercados y Comercio en la Vía Pública del municipio de la ciudad.

El concejal, sostuvo que se habían contabilizado 145 locales afectados, por lo que en base a la información buscarán algunas posibilidades para ayudar a los comerciantes.

En entrevista por separado, el fundador de la Organización 8 Regiones, Hugo Jarquín, acusó que la autoridad municipal notificó cerrar los puestos, y ellos mismos autorizaron una obra de soldadura que fue la que propició el incendio.

Advirtió que los vendedores se estaban reorganizando para solicitar a las autoridades que se vuelvan a parar las casetas y se les apoye a los que perdieron todo.

“Porque prácticamente ahí vivían, perdieron artesanía de canastos, ropa típica, piel, hules, artículos de cuero que se quemaron con el fuego”.

“Todos los comerciantes están desconcertados y dolidos, al ver que todo su patrimonio está quemado, había casetas llenas de mercancía, son pérdidas de millones de pesos por casetas, ahora hay que ver como se repara este lamentable daño para que no salgan con su miseria”, subrayó.

Insistió que el responsable directo de toda esta situación era el municipio de la ciudad de Oaxaca, ya que se le hizo más fácil cerrar esta zona que implementar otras medidas para evitar los contagios de Covid-19.

“Ayer nadie se acordó que esta zona era Covid-19, los rateros aprovecharon para abrir las casetas y vaciarlas con lo poco que quedó”.

Expuso que los comerciantes agradecían el apoyo de los municipios conurbados que enviaron pipas de agua y personal para ayudar a sofocar el fuego.

“No voy a dejar de responsabilizar a la autoridad municipal, no oyeron nuestras razones y ahí están las consecuencias, cuando debieron aprobar la prevención se dedicaron a repartir despensas por el coronavirus y ahora en sesión aprueban la prevención cuando ya la gente está desgastada, el presidente municipal ha venido cometiendo error tras error, ni siquiera es para venir y escuchar el sentir de los locatarios, porque solo envía representantes, no entiende razones, no oye a nadie”, finalizó.

Compartir