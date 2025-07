Consulados mexicanos afrontan defensa de migrantes en EU al límite de la pobreza (20:00 h)

Estados Unidos, 21 de julio. Susana es miembro del Servicio Exterior Mexicano y actualmente funge como administradora de uno de los 53 consulados de México en Estados Unidos. Inicia su jornada laboral a las seis de la mañana con llamadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para recibir la lista de los migrantes detenidos de ese día. Su jornada termina, si tiene suerte, a las 10 de la noche. Su sueldo de uno de estos meses se atrasó, por lo que tuvo que pagar el alquiler de su departamento con recargo. Con ese mismo retraso se cubrió la renta, la electricidad y la seguridad del consulado de frontera en el que trabaja. Susana —nombre ficticio— acude una vez al mes al banco de comida de su ciudad porque no le alcanza para el súper y busca cualquier ayuda extra que dé el Gobierno estadounidense: “Tengo un subsidio a la electricidad de 16 dólares, no es mucho, pero todo ayuda”.

El sueldo que acompaña a su cargo, 3.295 dólares, es el mismo con pesos y centavos desde 1998. En 27 años, mientras el coste de vida de Estados Unidos ha estallado, no ha habido ningún ajuste, lo que coloca a una buena parte de los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en la línea de pobreza en el país. Esto obliga a algunos de ellos a vivir en casas de asistencia social, recibir subsidios del Gobierno de EE UU o, incluso, comer de alimentos donados. Ahorrar, irse de vacaciones o afrontar emergencias médicas es prácticamente impensable.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha agigantado la presión. Las jornadas se alargan, las peticiones de ayuda se multiplican y el pánico entre la comunidad mexicana migrante se traslada a su primera línea de defensa: los consulados. Estos afrontan la ofensiva con una reducción generalizada del presupuesto, que ha caído un 6% con respecto al del año pasado y un 38% con respecto al de 2018. “Nos están pidiendo que hagamos más con menos”, resume Óscar (nombre ficticio), desde otra sede diplomática. El apoyo de Claudia Sheinbaum, apuntan, se ha quedado solo en el discurso. “Escucho lo que dicen la presidenta y el canciller respecto a la protección de mexicanos acá y hablan de una Cancillería y de unos recursos que no existen”, añade César (también nombre ficticio).

El estrés y las malas condiciones han provocado una estampida dentro del cuerpo de diplomáticos. Solo en Estados Unidos hay 69 plazas sin cubrir, el 17% del total, según la información pública de la Cancillería. Apenas 17 de los 53 consulados están completos y en algunas sedes falta por nombrar a la mitad de los puestos. Mientras, se ha hecho más visible el número de nombramientos a dedo, especialmente de políticos afines. El diagnóstico se repite en cada llamada: los problemas se arrastran desde hace demasiado tiempo, pero la llegada de las Administraciones de Morena los han hecho todavía más acuciantes.

EL PAÍS reconstruye la odisea en diferentes consulados en Estados Unidos con fuentes que trabajaron en la Cancillería mexicana y con los testimonios de 10 miembros del Servicio Exterior, que han pedido anonimato por temor a las represalias en sus puestos de trabajo. Consultada por este periódico, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó responder a las preguntas y dijo que se pida información a la unidad de transparencia. Pero este departamento, que no contestó al cierre de esta publicación, no hace declaraciones políticas.

Un cuerpo “de élite” subsidiado

En los 27 años que lleva congelado el sueldo de los integrantes del Servicio Exterior, algunas cosas han cambiado en Estados Unidos. La docena de huevos ha pasado de costar un dólar, de media, hasta los 6,2 dólares; el precio del galón de gasolina es ahora el triple que entonces; cuesta un 47% más la educación, y la atención médica, el alojamiento, el kilovatio de electricidad, el pan o las patatas, por lo menos, el doble, según los datos de la Reserva Federal de San Luis (FRED, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Estadísticas Laborales del Gobierno de Estados Unidos.

En este contexto, todos los trabajadores consultados gastan la mitad de su sueldo solo en el alquiler. Este porcentaje puede subir hasta el 70% si se añade el gasto del coche. Varios de ellos ocupan el escalafón más bajo de la jerarquía —por el cuello de botella que se ha formado en el sistema de ascensos—, por lo que viven al límite de la línea de pobreza de sus ciudades. El departamento en el que reside Ana, en la costa este de EE UU, es de asistencia social y aún así, en ocasiones, no llega a pagarlo a tiempo. Susana ha tenido varias emergencias de salud que se le han complicado al no poder atenderse, porque “la atención médica es impagable”: “Te da un sentimiento total de desprotección. Es una situación muy desesperante. Estás trabajando para el Gobierno de México y viviendo de la ayuda del Gobierno de Estados Unidos”.

La mayoría de estos trabajadores se ocupan de todo tipo de tareas, desde planchar banderas hasta labores que van más allá de su posición. Son ellos los que sufren el estrés y también los discursos de odio. César trabajaba sin parar 12 horas al día, seis días a la semana, en su consulado en California y aún así explica: “No alcanzaba el tiempo para cubrir todos los servicios. No se contrataba más gente ni se bajaba el número de citas. Fue horrible, bajé mucho de peso, empecé a ir a terapia. Esos niveles de ansiedad me llevaron a urgencias con una crisis que nunca había tenido”.

Algunos empleados del SEM tienen dependientes económicos —lo que hace aun más precaria su situación— y varios no se atreven a tener familia por miedo a no poder mantenerla: “Somos la parte más débil de la cadena, para mí es imposible planear tener hijos con este trabajo“, apunta Jesús, de 31 años. En esa misma idea ahonda Vanesa, de 40 años: ”Afortunadamente no tengo hijos porque no tendría tiempo para ellos. Tienes que estar disponible sí o sí para el consulado y no hay ninguna compensación por las actividades extras”. La idea del cuerpo de élite, lleno de privilegios, se deshace al mirar de cerca.

Fallos en la protección de mexicanos

Aun con esta situación precaria, muchos trabajadores financian de su propio bolsillo las labores del consulado. La SRE le debe desde hace seis meses casi 2.000 dólares a Óscar, que pagó con su propio dinero —como dicta la normatividad, para luego ser reembolsado— varios Consulados Sobre Ruedas (viajes del personal diplomático a lugares alejados de la sede para prestar servicio a los mexicanos que no pueden desplazarse): “Estamos financiando a la cancillería y sin intereses”. Mismo caso que Vanesa, que trabaja en California y reconoce que desde su representación están dejando de hacer estos programas: “Cancelamos varios porque ya nadie quería poner de su dinero para pagarlos”.

Una de las situaciones que más reflejan los testimonios, desde todas partes de Estados Unidos, es que, en un momento crítico, los recursos no llegan. “Desde cancillería nos han pedido que cerremos filas, que redoblemos esfuerzos, y existe toda la disposición para cumplir, pero no tenemos herramientas”, resume Jesús, “nos dedicamos a apagar bomberazos y resolver lo más urgente, pero es muy difícil atender a los connacionales y protegerlos cuando no sabes si vas a poder pagar la renta”.

El presupuesto asignado para el programa “Atención, protección, servicios y asistencia consulares” fue para 2025 de 524,2 millones de pesos (de un total de 9.294 millones que recibió la SRE). En términos nominales es el tercero más bajo desde 2017, pero si se ajusta al valor real del peso, teniendo en cuenta la inflación, es el menor de los últimos 15 años. Y ocurre en un momento álgido. “Nos encargaron campañas de protección masivas, pero no hay recursos”, refiere Vanesa: “La comunidad ha respondido con histeria y ha subido mucho la demanda por trámites de doble nacionalidad, pero no tenemos capacidad de respuesta”.

En algunos consulados la reducción de presupuesto se notó principalmente en la ventanilla de salud, en los consulados móviles o en los gastos de oficina, según los trabajadores, pero otros también registran que ha bajado el dinero destinado a protección, que es la asistencia laboral, civil, penal y migratoria. Esta partida clave incluso se ha achicado para las sedes de frontera, donde la indicación es que sea su prioridad. “Hicieron una app con un botón de alerta, que genera falsas expectativas porque los consulados ni siquiera tienen los recursos para atender a la gente”, apunta Kiara.

“Quieren que prestemos apoyo, pero no mandan dinero. Ya les debemos incluso a los abogados que contrataron para dar asesorías legales”, añade Susana. En los últimos cinco años, México ha sido el país con mayor número de detenciones y deportaciones desde Estados Unidos. De ellos también se ocupan los consulados. “Viene gente con necesidades muy fuertes y nosotros tenemos que definir prioridades y hay gente que se queda sin ayuda”, afirma la trabajadora. La Secretaría de Exteriores no ha querido responder sobre estas situaciones.

El reino de los consulados

Graciela Rock fue cónsul durante seis años en tres lugares diferentes. Después de su travesía, define las representaciones como “un microrreino en el que los titulares son dictadores totales”. Rock fue una de las mujeres que denunció el acoso de Jorge Islas, quien fue cónsul general en Nueva York. En 2024, 16 empleadas y extrabajadoras hicieron pública una carta en la que denunciaban abuso de poder, acoso y hostigamiento. A pesar de esto, Claudia Sheinbaum lo propuso para dirigir la Coordinación General de Consulados, que después él mismo declinó aunque rechazó las acusaciones en un comunicado público. “El de Islas no es un caso aislado, fue un caso extremo, pero no aislado. Los cuatro titulares de representación con los que yo trabaje ejercían este tipo de dinámicas en mayor o menor medida”, afirma la diplomática.

Jorge Islas, ex cónsul general en Nueva York. @Jorge_IslasLo

Rock cuenta la opacidad en los procesos internos de la SRE y la falta de claridad y consecuencias para los responsables del acoso. “Al momento de denunciar hay una sensación de ‘¿para qué voy a hacer todo esto?’. El Servicio Exterior Mexicano es un mundo muy pequeño que depende muchísimo de tu buena relación con los titulares: tu calidad de vida, tu trabajo, tus ascensos, tus traslados… dependen de tu relación con ellos”, cuenta.

La trabajadora asegura que el entonces director de servicios consulares, Jaime Vázquez Bracho, la buscó a ella y otros empleados de Nueva York de forma individual tras una visita al consulado. “Dudamos si hablar con él porque no sabíamos si era un acercamiento para saber qué estaba pasando o una caza de brujas. Finalmente varios hablamos con él y nos aseguró que se iba a atender. Obviamente no se atendió nunca y la mayoría nos fuimos”, lamenta.

Lo que cuenta Rock coincide con las preocupaciones de dos víctimas de acoso por parte de los cónsules titulares, una en Texas y otra en California. En una de estas representaciones se están enfrentando incluso a ser grabados y escuchados sin su permiso. Los dos trabajadores presentaron sus quejas ante el Órgano Interno de Control, pero señalan que los procedimientos de denuncia, además de ser revictimizantes, son poco efectivos y que no han obtenido ninguna solución a su situación.

En general, algo en que coinciden todos los testimonios es el total y completo silencio de la SRE a las demandas y quejas de los empleados. “Batallamos con todo para lograr hacer nuestro trabajo. Nadie nos ha prestado atención jamás, hemos levantado quejas y mandado cartas a los cancilleres“, señala Óscar, ”nunca hemos tenido respuesta, su actitud es de ni los veo ni los oigo”. Este trabajador, que en 18 años en el SEM solo ha ascendido, por ejemplo, en una ocasión, resume el espíritu actual del cuerpo diplomático mexicano: ”Me apasiona mi trabajo pero las condiciones son insostenibles”.

