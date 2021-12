Consorcio Oaxaca evidencia simulación, descoordinación y falta de transparencia a tres años de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de diciembre. A poco más de tres años de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado, Consorcio Oaxaca dio a conocer este día un informe

sobre la implementación de este mecanismo en la entidad federativa.

La organización señala que, para la AVGM, en Oaxaca no existe un plan de trabajo ni asignación de recursos específicos, tampoco metodología seria ni coordinada para su implementación y evaluación. Además, destaca la total falta de transparencia tanto en relación a las acciones implementadas, como a la asignación y ejecución de recursos.

En relación con la implementación de las 21 medidas especificas de la DAVGM, concluye que ninguna ha sido cumplida a cabalidad. Destaca en particular su preocupación por la falta de instancias especializadas para la atención, canalización y seguimiento a mujeres en situación de violencia; señalan también el prácticamente nulo acceso a la justicia en casos de feminicidios, la falta de personal especializado para las investigaciones y la falta de castigo a autoridades omisas o negligentes.

La organización feminista agrega que las acciones presentadas por el Gobierno del Estado muchas veces no se relacionan directamente con la AVGM, son aisladas, evidencian la total descoordinación institucional y poco se enfocan a los 40 municipios con Declaratoria de AVGM. Algunas acciones además son revictimizantes o carecen de enfoque de género.

En cuanto a los 40 municipios, Consorcio Oaxaca señala que los que se encuentran fuera del centro del Estado, en las zonas más aisladas son los que menores avances presentan; profundizándose de esta manera la brecha, vulnerabilidad y desigualdad histórica de las mujeres que se encuentran en zonas marginadas.

En su informe, Consorcio Oaxaca señala también que el Estado de Oaxaca no cuenta con una política pública de género eficaz. Las herramientas existentes son endebles, descoordinadas, presentan errores y denotan falta de perspectiva de género. Asimismo, el Presupuesto de Egresos del Estado no incluye ni transversaliza la perspectiva de género, además, a pesar de que miles de millones hayan sido asignados a la política transversal de igualdad de género, no es posible conocer en qué acciones se concretan.

Estas graves deficiencias impactan en el proceso de implementación de la AVGM, asevera la organización.

La organización concluye su evaluación con la presentación de una serie de recomendaciones dirigidas tanto a instancias federales, como a instancias estatales y municipales. Entre estas destacan las enfocadas a la sanción a funcionarios que incumplan los resolutivos de la AVGM, la asignación de recursos especificos para la AVGM, la aprobación de indicadores específicos y medibles para su implementación así como la rendición de cuentas por parte de todas las instancias responsables en

materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género así como.

También urge al Gobierno del Estado y a los municipios a que implementen a cabalidad cada uno de los resolutivos de la AVGM, así como las recomendaciones e indicadores formulados por el Grupo de Trabajo

conformado para atender la solicitud de AVGM en Oaxaca y por la Comisión Especial de Seguimiento a la AVGM en el Congreso del Estado.

El documento presentado por Consorcio Oaxaca se basa en el análisis de informes de diversas instancias responsables para la implementación de la AVGM, solicitudes de acceso a la información, datos basados en su labor de acompañamiento a mujeres y datos de la Plataforma Violencia Feminicida de la propia organización.

