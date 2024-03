Conoce los horóscopos de este martes 26 de marzo de 2024 (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. Aquí te decimos cuáles son los Horóscopos de este 26 de marzo, de los 12 Signos Zodiacales que existen.

ARIES

Si habla demasiado se enfrentará a conflictos. No se involucre en situaciones que sean polémicas o que puedan ponerlo en una posición incómoda. Haga algo que aumente sus conocimientos y se sentirá bien con sus logros.

TAURO

Viaje, aprenda y participe en eventos y pasatiempos que despierten su espíritu interior. Diviértase, pero hágalo dentro de un presupuesto. No se endeude ni permita que nadie lo guíe en una dirección que pueda dañar su reputación, crédito o relaciones significativas.

GÉMINIS

Se sentirá atraído por alguien entretenido, pero investigue antes de decidir aceptar lo que escuche. Una conversación engañosa puede convertirse en un error costoso. Aténgase

a las cosas y personas que conoce, y aléjese de las personas y situaciones manipuladoras.

CÁNCER

Comuníquese con personas que le interesen o descubra qué capta su atención. Encuentre una manera de incorporar la emoción a su rutina diaria. Encontrar su felicidad es el camino hacia la satisfacción. No viva el sueño de otra persona.

LEO

No se quede sin hacer nada ni insista en algo que no lleva a ninguna parte. Vaya donde está la acción y experimente algo que le ayude a determinar su próximo paso. Crea en sí mismo y atraerá a personas tan entusiastas como usted. El amor va en aumento.

VIRGO

Haga un movimiento o cambio que amplíe su consciencia y lo lleve en una dirección que ofrezca oportunidades. Explore y participe en eventos que brinden un objetivo o enfoque diferente a la vida y encuentre la felicidad que desea. Comparta con alguien a quien ama.

LIBRA

Piense en lo que puede lograr y

luego hágalo. Niéguese a entrar en una situación sin salida que le haga perder el tiempo y le genere malos sentimientos. Haga que el crecimiento personal, el amor y el aprendizaje sean sus obje- tivos y descubrirá algo o alguien que lo hará feliz.

ESCORPIÓN

Siga a su corazón y explore lo que es posible. Participe en un evento que ofrezca información sobre lo que es auténtico o válido. Navegue hacia adelante usando su intuición para guiarse. No confíe en la información que reci- ba de alguien que intenta separarlo de su dinero.

SAGITARIO

No verá las cosas con precisión. En caso de duda, adopte una actitud de esperar y ver qué pasa y no permita que nadie lo convenza de algo que no desea. Depende de usted defender sus derechos y esperar una oportunidad que lo conmueva.

CAPRICORNIO

Considere hacer que su espacio sea más conveniente y confortable. Pasar tiempo de calidad haciendo algo que le guste le ofrecerá tranquilidad y una idea de lo que es mejor para usted. Rechace cualquier sugerencia u oferta que sea arriesgada.

ACUARIO

Debe ser astuto para evitar problemas. Las emociones encontradas harán que sea difícil decidir si alguien es honesto. Confíe en los hechos, independientemente de lo que quiera considerar cierto. No deje nada al azar ni dé a nadie la impresión de que es vulnerable.

PISCIS

Use su imaginación y descubrirá cómo hacer crecer su dinero. Dedique su energía a las tendencias futuras y utilice lo que descubra para hacer resaltar sus habilidades, conocimientos y sugerencias. Manténgase por delante de la multitud.

24 Horas

