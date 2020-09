Conmigo se topó con pared: responde Corral a AMLO (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere a los gobernadores sometidos y humillados, aseguró el gobernador Javier Corral, al advertir que con él se va a topar con pared porque no lo va a intimidar ni callar.

Además, señaló que el Presidnete está genenrado una interpretación contraria a lo que es el conflicto por agua en Chihuahua, porque esta problemática no es de la entidad ni de los productores, sino que lo ocasionaron los actuales funcionarios de Conagua.

En entrevista para Grupo Fórmula, el mandatario dijo que los funcionarios de Conagua “dejaron de pagar e incumplieron el ciclo 34 que colocó a México en esta tensión”.

“A sus colaboradores el Presidente les pide obediencia ciega y a los gobernadores los quiere sometidos, callados, nunca acepta su responsabilidad y siempre busca un culpable en otro lado y no donde lo debiera encontrar.

“Quiere sometido a los gobernadores o humillados y, con nosotros, se va a topar en pared; a otros los podrá intimidar, a otros los podrá asustar, quizás porque tienen faltas vulnerables, en mi caso, te lo puedo decir, el Presidente se está equivocando, a mi no me va a intimidar ni me va a mantener callado, nosotros vamos a responder con respeto pero con firmeza”, advirtió.

Esta mañana, en la conferencia del mandatario aseguró que debido a estos conflictos habrá cambios en la Conagua y acusó a Corral de oponerse al tratado del agua.

Ejecentral

