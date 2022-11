Conmemora Congreso aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón (16:00 h)

San Raymundo Jalpan Oax. 21 de noviembre . El Poder Legislativo conmemoró el centenario del aniversario luctuoso del oaxaqueño Ricardo Flores Magón, figura importante durante la revolución mexicana en 1910 y quien falleciera el 21 de noviembre de 1922.

En Sesión Solemne reconocieron la aportación del nacido en Eloxochitlán de Flores Magón en Oaxaca, a la vida política de México, con la creación del Partido Liberal Mexicano en 1906 y a través del cual luchó por los derechos de la clase trabajadora.

Asimismo, fue defensor de derechos fundamentales como la libertad de expresión y fundador del periódico Regeneración, desde el cual se oponía al mandato del entonces presidente Porfirio Díaz Mori.

En su intervención, la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dijo, “recordamos con su nombre, la gran aportación a nuestra nación, pero la mejor forma de homenajear y reconocer el legado de Ricardo Flores Magón es honrarlo y siguiendo sus ideales, haciendo realidad y defendiendo su pensamiento liberal, recordemos que toda su vida luchó y murió en defensa de la igualdad y en contra del autoritarismo”.

En tribuna, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Luis Alfonso Silva Romo, resaltó el movimiento que encabezó Flores Magón para lograr un cambio y una transformación en la nación. “Estamos viviendo tiempos de renovación en nuestro país, estamos viviendo tiempos donde los postulados magonistas continúan más vigentes que nunca. Hoy más que nunca sus postulados están vivos y hoy más que nunca la dignidad humana y la lucha por la rebeldía para el mejoramiento de condiciones de vida está vigente”.

Por su parte, Samuel Gurrión Matías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, aseguró que Ricardo Flores Magón, fue uno de los precursores para lograr que México se forjara como una nación libre, independiente y soberana. “Hoy, a 100 años de su fallecimiento, debemos seguir analizando y discutiendo sobre su labor y sus ideales. A 100 años debemos reconocer al hombre, al oaxaqueño, que supo hacerse escuchar y que encontró los caminos para ello, aunque eso le significara la represión y la cárcel. A 100 años de su fallecimiento lo recordaremos con una de sus frases célebres, ‘No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo, son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes’”, externó el congresista.

En tanto, el legislador Noé Doroteo Castillejos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, expresó que, “a un siglo del deceso de uno de los oaxaqueños más ilustres, rendimos un tardío, pero muy merecido homenaje a un referente de dignidad e integridad; al periodista, político y revolucionario Ricardo Flores Magón, nativo de la hermosa tierra de Eloxochitlán. Sirva pues este reconocimiento para honrar su memoria, aunque muy seguramente de encontrarse entre nosotros nos llamaría a proseguir su lucha como mejor modo de evocar sus ideales”.

En su participación, la legisladora Ysabel Martina Herrera Molina, del Partido de la Revolución Democrática, expresó que, “Ricardo Flores Magón nos enseñó que la educación nos empodera al brindarnos las herramientas para valernos por nosotros mismos; pero, al mismo tiempo, nos hace sensibles ante las necesidades de nuestro entorno y nos invita a ser corresponsables de cara a los desafíos comunes”.

Con la frase “Mi conturbado espíritu se regocija con la visión de un porvenir en que no habrá un sólo hombre que diga: Tengo hambre, en que no haya quien diga: No sé leer, en que en la Tierra no se oiga más el chirrido de cadenas y cerrojos”, se recordó el legado de Ricardo Flores Magón.

