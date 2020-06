Conjuntivitis, posible síntoma de Coronavirus (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de mayo. Los síntomas comunes para detectar el Coronavirus son: la fiebre, dolor de cabeza. dolor muscular y dificultad para respirar, pero algunos estudios consideran a la conjuntivitis como posible síntoma del virus.

Dentro de la página de la Secretaria de Salud en México, se aprecia que entre los síntomas también se pueden acompañar de ojos rojos, dolor o ardor de garganta y en los casos graves, dificultad para respirar.

Asimismo, de acuerdo con un estudio de la Academia Americana de Oftamología, el 1% o 2% de casos reportados por Covid-19 en Estados Unidos, mostraron conjuntivitis folicular leve, es decir, sensación de rojez en los ojos y lagrimeo.

Por otro lado, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, se encontró una relación de congestión conjuntival en casos positivos en 30 laboratorios de hospitales.

Aunque uno de los primeros síntomas para la detección de conjuntivitis es la rojez en los ojos y puede ser transmisible por la secreción si no hay una medida de higiene; sin embargo, presentar conjuntivitis pero no tener síntomas de Covid-19, no necesariamente quiere decir que se tenga el virus.

Medidas de prevención ante el Covid-19 con respecto a los ojos:

Evitar tocar el rostro y los ojos con las manos sucias y lo menos que se pueda

Evitar el uso de lentes de contacto

Limpiar constantemente con agua y jabón los lentes para la visión

