Congreso solicita a Senado se pronuncie sobre informe de EU que trastoca la soberanía de México (09:15 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 30 de marzo.- El Congreso de Oaxaca solicita al Senado de la República se pronuncie al respecto del informe emitido por el departamento de estado de los Estados Unidos de América sobre la situación de derechos humanos en México.

En tribuna, durante la sesión ordinaria de este miércoles, Luis Alfonso Silva Romo, coordinador del grupo parlamentario del partido Morena, señaló que el mencionado informe trastoca los límites de la política internacional.

“México ha sido respetuoso de la Soberanía Nacional de todos los países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, por ello, vemos con preocupación el informe -sin ningún sustento- en el que señalan torturas, masacres y desapariciones forzadas a manos de las autoridades, mismo que sin duda, trastoca nuestra soberanía”, declaró.

“Tal y como lo ha sostenido el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dichas declaraciones son calumnias al no tener pruebas al respecto, una práctica añeja para intentar meterse en la vida pública de distintos países. Basta ya que dependencias que no son de nuestro país, que no representan el sentir del presidente Joe Biden y que representan el conservadurismo de Estados Unidos en su máxima expresión, se quieran entrometer en la vida pública de nuestra Nación”, agregó.

Por tal motivo, el Congreso de Oaxaca exhorta al Senado de la República para que se pronuncie al respecto.

Y en este sentido, Luis Alfonso Silva Romo, diputado de la 65 legislatura, dijo que hoy más que nunca cobra vigencia la frase del expresidente de México, Benito Juárez García, “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

