Congreso local no ratificó a la presidenta municipal de San Agustín Amatengo: Tania Caballero Navarro (20:35 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 3 de marzo. La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, diputada Tania Caballero Navarro, aclaró que en la Sesión Ordinaria del pasado 24 de febrero no se ratificó a la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivi Sarahí Juárez Ramírez, y afirmó que el Poder Legislativo colabora con las autoridades competentes en las investigaciones derivadas de la agresión ocurrida en el Recinto Legislativo.

En conferencia de prensa, la diputada por el Distrito V, con cabecera en Asunción Nochixtlán, precisó que el dictamen sometido a votación no alcanzó la mayoría requerida, por lo que fue devuelto a la comisión correspondiente para su revisión, a fin de garantizar que el procedimiento legislativo se desarrolle con apego a la legalidad y sin omisiones.

“Es importante recalcar que el Congreso no ratificó a la presidenta municipal. El dictamen se regresó a comisión para su análisis, debido a que existían dudas que impedían su aprobación”, sostuvo.

Respecto a los hechos registrados al término de la Sesión, en los que la edil fue agredida en el Recinto por un grupo de personas, Caballero Navarro informó que el Congreso del Estado coadyuva con la Fiscalía General del Estado (FGEO) en las investigaciones, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

Indicó que, si bien las sesiones son públicas y se ha privilegiado el acceso ciudadano a la sede del Poder Legislativo, se revisarán y fortalecerán los protocolos de seguridad.

Asimismo, puntualizó que ni la Junta de Coordinación Política, ni la Mesa Directiva, ni la comisión legislativa que analiza el dictamen convocaron a la presidenta municipal o a pobladores a comparecer el día de los hechos.

La presidenta de la Jucopo reiteró que la LXVI Legislatura condenó la agresión mediante un pronunciamiento público y expresó su disposición para que se refuercen las medidas que garanticen la integridad de quienes acuden al Congreso del Estado.

Informó que las denuncias presentadas por las personas afectadas siguen su curso legal ante las instancias correspondientes, mientras que el dictamen relacionado con el municipio de San Agustín Amatengo continúa en análisis en comisión y será resuelto conforme a derecho en los próximos días.

