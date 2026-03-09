Congreso local aprueba la designación de dos autoridades municipales en la Mixteca y Valles Centrales (12:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 9 de marzo. El Congreso del Estado aprobó con 32 votos a favor los dos dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, mediante los cuales se avala la designación de autoridades municipales pertenecientes a la región de la Mixteca y los Valles Centrales.

El primer dictamen con Proyecto de Decreto declaró procedente la designación del Ciudadano Armando Avelino Hernández Pérez, como Regidor de Obras del Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal Amoltepec, Tlaxiaco, en la región de la Mixteca, para asumir el cargo a partir del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.

Lo anterior, solicitado por la Ciudadana Irma Rosario Pérez Ortiz, Presidenta Municipal del municipio antes mencionado, derivado del fallecimiento del Regidor de Obras propietario, quien en vida respondía al nombre de Agustín Sánchez Sánchez.

Asimismo, se aprobó el dictamen para designar a la Ciudadana Janet Castellanos Matías, Tercera Concejal Suplente, al cargo de Regidora de Hacienda del Ayuntamiento de Reyes Etla, Distrito de Etla, en los Valles Centrales, por el periodo legal comprendido del 01 de febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2028.

El dictamen fue presentado por el Licenciado Margarito Sánchez Núñez, Presidente Municipal, ante la renuncia de la anterior titular, con fecha 26 de enero de 2026, firmada por la ciudadana Ariela García Escobar, con efectos a partir del 31 de enero de 2026.

El órgano legislativo declaró procedente la solicitud, por haberse cumplido con los requisitos y formalidades exigidas en los artículos 34, 41 y 83 fracción III inciso B), párrafos penúltimo y último de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

Se deberá comunicar de estos cambios a la Secretaría de Gobierno (Sego), a la Secretaría de Finanzas (Sefin), a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) y a los Ayuntamientos mencionados para los efectos procedentes.

