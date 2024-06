Congreso en SLP, ejemplo contra la violencia a la mujer: Daniel Molina (16:00 h)

REDES SOCIALES, POLITICA Y MAS

Oaxaca de Juárez, 23 de junio. Una situación dentro de la sociedad, que la mayoría de las veces crece de forma silenciosa y desafortunadamente en todo el país, es la violencia a la mujer y San Luis Potosí, no es una excepción.

Recientemente los datos revelan una realidad que no puede dejar de verse, las historias de boca en boca, no solo es por lo que sucede actualmente, sino por una la violencia histórica a la mujer, que se normaliza. Estas situaciones que viven mujeres lo mismo de los municipios más paupérrimos, otros más desarrollados o la capital misma. Acciones como dependencia económica, invisibilización, agresión física o hasta el secuestro psicológico haciéndolas sentir culpables de cualquier cosa que suceda.

San Luis Potosí como en otros estados han surgido casos preocupantes en los últimos años, lo anterior por las denuncias en aumento con estos casos. Esto se aplaude, por aquellas mujeres que tienen el valor de denunciar y no solo por pensar en ellas, sino para no permitir que otras mujeres sufran lo mismo.

Sin embargo, en reciente suceso que no hay que dejar pasar, surgió el acto de justicia y ejemplo para muchas mujeres, congresos y la sociedad.

Diputados y diputadas del congreso del estado de San Luis Potosí, pertenecientes a la LXIII legislatura aprobaron por unanimidad conceder el indulto a San Juana Maldonado Amaya, quien estaba recluida.

El caso fue presentado ante legisladores de SLP, donde San Juana Maldonado con más de una década de su vida en reclusión, es indultada por unanimidad.

Este acontecimiento legal, hoy será el cimiento para que otras mujeres en la misma circunstancia puedan tener justicia. La misma San Juana Maldonado, presentó ante el congreso potosino, una propuesta de ley, donde busca proponer los protocolos de indultos para personas sentenciadas injustamente.

Esta por demás mencionar, que las deficiencias en el sistema aún tienen mucho por avanzar, pero el trabajo de las organizaciones, gobierno y participación ciudadana siempre pueden lograr el cambio.

Hoy sin lugar a duda, las mujeres cada vez tienen más participación en la sociedad, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Actualmente, México, tiene una presidenta electa que en poco tiempo tomará el cargo como la primera mujer al frente de nuestra nación y, con esto se vuelve a demostrar que el género femenino, capacidad de más tiene para participar socialmente y aportar en tener un mejor entorno de vida.

Call to Action

#FelizLunes

Por: Daniel Molina @DanMSocial

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir