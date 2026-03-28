Congreso del Estado fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes ante riesgos digitales (10:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de marzo. La LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó, en Sesión Ordinaria, una Iniciativa de Reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el propósito de garantizar un acceso seguro y responsable a las tecnologías de la información, internet y redes sociales, bajo un enfoque de derechos humanos e interés superior de la niñez.

El decreto deriva de las iniciativas presentadas por la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, del Grupo Parlamentario Plural, así como de la diputada y el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Jimena Yamil Arroyo Juárez y Nicolás Enrique Feria Romero, quienes plantearon la reforma al artículo 81 y la adición de un párrafo al artículo 10 del citado ordenamiento.

En relación con la adición de un párrafo al artículo 10, se establece la corresponsabilidad de madres, padres y personas cuidadoras en el acompañamiento y supervisión del uso de dispositivos electrónicos y tecnologías de la información, incluyendo internet y redes sociales, por parte de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, deberán capacitarse y actualizarse de manera permanente, y establecer límites razonables que favorezcan el uso consciente, seguro y responsable de las mismas, para prevenir su exposición a entornos virtuales de riesgo, garantizando en todo momento el respeto a su autonomía progresiva y el interés superior de la niñez.

Además, se establece mediante la reforma al artículo 81, la obligación del Estado de consolidar una política de inclusión digital universal acorde a las necesidades educativas, incorporando a las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia en su implementación para asegurar el uso adecuado de las herramientas tecnológicas.

Al hacer uso de la tribuna, la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, señaló que esta reforma constituye un avance significativo en la protección integral de este sector de la población, al reconocer tanto las oportunidades que ofrecen las tecnologías como los riesgos que implican, destacando que el decreto establece un equilibrio entre el acceso a herramientas digitales y la garantía de condiciones seguras para su uso.

Añadió que el dictamen se sustenta en dos ejes principales: el fortalecimiento de una política pública de inclusión digital con criterios de equidad y calidad educativa, y el reconocimiento del papel activo de madres, padres y personas cuidadoras en la formación digital de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la Comisión Permanente de Niñez, Adolescencia y Juventudes precisó en el dictamen que, si bien el acceso a internet es fundamental para el ejercicio de derechos como la educación y la información, también implica desafíos que requieren medidas de prevención y acompañamiento institucional y familiar.

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