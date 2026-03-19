Congreso del Estado exhorta a municipios de Tuxtepec a reforzar seguridad por Semana Santa (14:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 19 de marzo. En Sesión Ordinaria, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó, de Urgente y Obvia Resolución, un exhorto para que los Ayuntamientos de San Juan Bautista Tuxtepec, San José Chiltepec, Santa María Jacatepec y San Juan Bautista Valle Nacional, implementen operativos de seguridad pública en sus respectivos municipios, en virtud del incremento en la afluencia turística que se presentará en el próximo periodo vacacional de Semana Santa, con la finalidad de prevenir la comisión de delitos y mantener estable el orden público.

El punto de acuerdo fue promovido por el diputado Francisco Javier Niño Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien argumentó que, ante el incremento de la afluencia turística en la región, resulta indispensable reforzar las acciones de vigilancia para prevenir la comisión de delitos y proteger tanto a residentes como a turistas.

La medida legislativa contempla el fortalecimiento del patrullaje en zonas comerciales, centros recreativos como balnearios y espacios naturales, así como en los principales accesos carreteros; además de la capacitación de los cuerpos policiacos para garantizar un trato respetuoso de los derechos humanos y una atención adecuada a los visitantes.

De igual forma, se plantea la implementación de dispositivos de prevención de accidentes, mediante operativos de control de velocidad y alcoholimetría, con el propósito de reducir riesgos viales durante el periodo vacacional.

Durante su intervención, el legislador señaló que estos municipios registran un aumento considerable de visitantes en esta temporada, lo que implica mayores retos en materia de seguridad pública y movilidad.

En este sentido, subrayó que la seguridad es un elemento fundamental para el desarrollo económico y social, por lo que los gobiernos municipales deben asumir su responsabilidad en la implementación de estrategias preventivas que permitan mantener el orden público y generar confianza entre la ciudadanía.

Destacó la importancia de la coordinación entre municipios para enfrentar los desafíos en materia de seguridad, al advertir que los fenómenos delictivos no se limitan a fronteras territoriales, por lo que es necesario establecer mecanismos de colaboración efectiva entre autoridades.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del Estado, en 2025 el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec recibió más de 171 mil turistas nacionales y extranjeros, generando una derrama económica superior a los 310 millones de pesos, lo que refleja la relevancia de fortalecer las condiciones de seguridad en la región.

Por todo ello, se establece la necesidad de generar canales de comunicación directa entre los municipios involucrados, a fin de coordinar esfuerzos y asegurar que los límites territoriales no representen un obstáculo para la vigilancia y la protección de la ciudadanía, contribuyendo así a lograr un saldo blanco en la región de la Cuenca del Papaloapan.

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