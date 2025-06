Congreso de Oaxaca externa su rechazo a las redadas contra migrantes en EU y pide el cese inmediato a esta política migratoria (12:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de junio. El Congreso de Oaxaca rechazó categóricamente las redadas contra migrantes implementadas recientemente por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos (EU), particularmente en Los Ángeles California y exigió no solo el cese inmediato de la represión, sino el respeto a los derechos humanos, alto a la criminalización y a las políticas migratorias injustas e inhumanas.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado presidente de la Diputación Permanente, César David Mateos Benítez, del Grupo Parlamentario de Morena, externó que esta acción es una estrategia de terror impulsada por un proyecto político de odio, que solo pretende ser una purga racial y cacería humana.

Dijo que lo ocurrido en la ciudad de Los Ángeles, California, es un recordatorio de los capítulos más oscuros de la historia, donde mujeres y hombres fueron perseguidos, sin orden judicial y sin derecho a una defensa por tropas federales desplegadas como si los pobres fueran enemigos.

Destacó que la Presidenta de la nación, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido clara al manifestar que México no será cómplice silencioso de la barbarie “no aceptamos que se criminalice la pobreza, que se use la ley para sembrar el miedo y dividir a los pueblos, no somos patio trasero de nadie”, expresó enfático.

“Nuestras paisanas y paisanos no van a Estados Unidos a robar, van a trabajar, a levantar cosechas, a cuidar enfermos, a construir ciudades. Si Estados Unidos es una potencia económica, lo es también, por las manos oaxaqueñas que han edificado su riqueza”, resaltó.

Por su parte, la congresista Irma Pineda Santiago, a nombre del Partido del Trabajo (PT), sostuvo que el discurso de odio, antiracial, segregacionista y autoritario del presidente de los EU, Donald Trump, ha traído como consecuencia una escalada de violencia, represión, detenciones arbitrarias y que las fuerzas públicas como la policía migratoria y Guardia Nacional actúen fuera del marco del convencionalismo internacional respecto a la protección y salvaguarda de las garantías individuales.

“Solo es una muestra del horror político encarnado en la figura de Trump, pues desde el inicio de su segundo mandato como presidente no ha parado de referirse al pueblo mexicano con nepotismo, humillaciones diplomáticas y política de chantaje”, refirió.

Y pidió al Gobierno federal elevar su rechazo ante esta escalada de odio y sin razón, al tiempo de solicitar que las embajadas y consulados de México reciban, acojan y proporcionen asistencia a la población mexicana, en tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) brinde el acompañamiento jurídico en los diversos consulados a quienes lo requieran.

A su vez, la representante popular Melina Hernández Sosa, a nombre del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se pronunció en contra de cualquier discurso y política que busque criminalizar la presencia o justificar medidas de represalia en contra de las y los connacionales y latinos.

Reconoció el trabajo que ha realizado la Presidenta de México para fortalecer la protección consular y elevar el tono diplomático en defensa de la comunidad nacional en el exterior.

Hernández Sosa hizo un llamado para su intervención a los organismos internacionales de derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Migrar y protestar son un derecho, reprimir es un delito. A nuestras hermanas y hermanos que hoy resisten en las calles de Los Ángeles, les decimos: no están solos”, puntualizaron.

