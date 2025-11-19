Congreso de Oaxaca establece el Día Estatal de la Libertad Religiosa y fecha para el Informe de Gobierno (21:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 18 de noviembre. El Congreso del Estado aprobó dos Proyectos de Decreto de Urgencia Notoria en materia de libertad religiosa y armonización jurídica para establecer que el informe de la Gobernadora o el Gobernador se presente ante el Congreso del Estado el 01 de diciembre de cada año, salvo en el último año de su ejercicio, cuando este será presentado el 15 de noviembre.

Queda establecido el 04 de diciembre como el “Día Estatal de la Libertad Religiosa”

En el contexto de la Sesión Ordinaria correspondiente al Segundo Año de Trabajo Legislativo del Congreso del Estado, con 32 votos el Parlamento aprobó la Iniciativa de Reforma propuesta por la diputadas Dennis García Gutiérrez, Tania López López, Haydeé Irma Reyes Soto y el diputado Juan Marcelino Sánchez Valdivieso, por el que se declara el 04 de diciembre de cada año como el “Día Estatal de la Libertad Religiosa”.

Al respecto, García Gutiérrez destacó que lo anterior representa la oportunidad para reconocer la importancia de este derecho y promover una cultura de respeto, armonía y libertad de conciencia entre las y los habitantes del estado.

Armonización del marco jurídico para establecer con claridad la fecha del Informe del Gobernador o Gobernadora del Estado

El Parlamento aprobó con 30 votos el Proyecto de Decreto impulsado por el diputado Benjamín Viveros Montalvo, mediante el cual se armoniza la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Poder Legislativo con la Constitución del Estado, mediante el cual se establece la obligación de la persona titular del Poder Ejecutivo de rendir el informe anual sobre la situación que guarda la Administración Pública Estatal (APE) el 01 de diciembre de cada año, y tratándose del último año de su ejercicio, el informe referido será presentado el 15 de noviembre.

De acuerdo con el promovente, el propósito de lo anterior es evitar ambigüedades o interpretaciones equívocas y garantizar los principios de supremacía constitucional, seguridad jurídica y legalidad.

Exhorta Congreso a instituciones federales competentes a investigar derrames de hidrocarburos en Salina Cruz

Con 23 votos, las y los congresistas aprobaron exhortar a la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), para que investiguen de manera inmediata y exhaustiva los derrames de hidrocarburos registrados en el municipio de Salina Cruz entre los años 2022 y 2025, presuntamente atribuibles a la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos.

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la legisladora Biaani Palomec Enríquez también pide a dichas instituciones a ejercer todas las acciones administrativas, técnicas y legales necesarias para garantizar la reparación del daño ambiental, la protección de la salud de las comunidades afectadas y la restauración de los ecosistemas impactados, con el propósito de prevenir la repetición de estos hechos y de salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente sano.

Aprueba Legislativo los Lineamientos para la Elaboración y Recepción de las Iniciativas de Ley de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026

Con el objetivo de lograr mayor orden, claridad y transparencia en los procesos que dan sustento a la hacienda pública municipal fue avalado con 31 votos en Segunda Lectura, el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda mediante el cual, se aprueban los Lineamientos para la Elaboración y Recepción de las Iniciativas de Ley de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026.

Al respecto, el diputado que preside el órgano legislativo de Hacienda, Oliver López García sostuvo que estos Lineamientos buscan unificar criterios y garantizar que cada proyecto de ley de ingresos cumpla con el marco jurídico vigente.

Hizo un llamado respetuoso a los 570 municipios a cumplir en tiempo y forma con la entrega de sus iniciativas de leyes de ingresos, ya que su cumplimiento también es un acto de responsabilidad ciudadana.

Y con 34 votos se aprobó el acuerdo de las diputadas y diputados integrantes de la Mesa Directiva respecto a que la celebración de las Sesiones Ordinarias del Primer y Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año Legislativo de la LXVI Legislatura Constitucional serán los martes de cada semana a las 9:00 horas.

Durante la Sesión Ordinaria se presentaron además nueve Iniciativas de Reforma y cinco Puntos de Acuerdo.

