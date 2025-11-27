Congreso de Oaxaca aprueba sustitución de integrantes de comisiones permanentes y Sesión Solemne para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (14:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 27 de noviembre. En Sesión Extraordinaria, el Congreso de Oaxaca aprobó dos acuerdos parlamentarios de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), relacionados con la sustitución de integrantes en 10 comisiones permanentes y para llevar a cabo una Sesión Solemne el próximo 09 de diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así como la entrega de reconocimientos a medallistas paralímpicos.

Sustitución de integrantes en 10 órganos legislativos

Con 39 votos a favor la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional aprobó la sustitución de integrantes en las Comisiones Permanentes de Administración y Procuración de Justicia; Democracia y Participación Ciudadana; Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

Así como Democracia y Participación Ciudadana; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Estudios Constitucionales; Gobierno y Asuntos Agrarios; de Hacienda; Instructora; Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías, Sostenibilidad y Cambio Climático; y de Movilidad y Transportes.

Parlamento realizará Sesión Solemne por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

En este mismo contexto, el Parlamento aprobó la realización de una Sesión Solemne el próximo 09 de diciembre a las 08:00 horas en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En dicho acto protocolario también se entregarán reconocimientos a deportistas de la Asociación de Medallistas Paralímpicos, Mundialistas y Panamericanos Internacionales del Estado, quienes con esfuerzo, dignidad y dedicación han representado a Oaxaca en estas justas, demostrando su capacidad, perseverancia y determinación.

La Proposición con Punto de Acuerdo fue impulsada por la diputada Cecilia Olivia Cruz Merlín, Presidenta de la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, quien destacó que las y los deportistas paralímpicos han derribado barreras y convertido el deporte en su mejor herramienta contra la adversidad, además de ser un referente en la lucha por la inclusión e igualdad.

En este sentido, la promovente consideró idóneo que en contexto de la fecha conmemorativa antes citada se reconozcan, valoren los esfuerzos y dedicación, de quienes, a pesar de las adversidades han logrado destacarse en el ámbito deportivo.

