Congreso de Oaxaca aprueba exhortos para proteger y defender el patrimonio cultural de Villa Hidalgo Yalalag (16:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de agosto. El Congreso del Estado aprobó dos exhortos de Urgente y Obvia Resolución para la protección y defensa del patrimonio cultural colectivo de Oaxaca, los cuales van dirigidos a diferentes instituciones públicas del Gobierno de México por el uso indebido de elementos identitarios pertenecientes al pueblo indígena de Villa Hidalgo Yalalag.

El Primer Proyecto de Acuerdo fue avalado con 35 votos, mediante el cual se exhorta al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y a la Secretaría de Cultura para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de manera urgente las acciones legales, administrativas y culturales necesarias para salvaguardar el patrimonio cultural colectivo de Oaxaca.

Esta acción fue suscrita por las y los diputados que conforman la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de igual forma, se sumaron quienes integran los Grupos Parlamentarios de Morena, Fuerza por Oaxaca, Grupo Plural, Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La medida avalada en el contexto de la Sesión Ordinaria también establece que ambas instituciones federales deberán promover el proceso de reparación integral de los agravios ocasionados en perjuicio de dicha comunidad indígena, conforme a los principios de justicia cultural, dignidad y respeto a los derechos colectivos.

En tribuna, el diputado local Isaías Carranza Secundino se pronunció en contra de apropiación de la identidad cultural y la mercantilización de los conocimientos tradicionales por parte de marcas extranjeras sin el consentimiento de los pueblos originarios.

Destacó que este hecho no es aislado, pues otras marcas y empresas han incurrido en el pasado en este tipo de actos, especialmente a través del uso indebido de nombres, diseños, símbolos y elementos que pertenecen a las comunidades indígenas, como es el caso del mezcal, los textiles de los Mixes y de la Costa, por mencionar algunos.

Al considerar que Oaxaca es el corazón cultural gastronómico y lingüístico de México dijo categórico “Colaboración sí, plagio no”, al tiempo de subrayar que no se trata de una campaña en contra de alguna empresa, sino, constituye un mensaje al mundo de que Oaxaca y sus comunidades se respetan.

A su vez, al respaldar este exhorto, la legisladora Dulce Alejandra García Morlan destacó la importancia de salvaguardar la cultura de un pueblo cuya identidad ha sido vulnerada a través del plagio de uno de sus elementos más emblemáticos: sus huaraches. Dijo que defender este símbolo de Villa Hidalgo Yalalag no es solo un acto de justicia cultural, sino un deber ético con las generaciones que heredaron y resguardaron este conocimiento ancestral.

El congresista Javier Casique Zárate sostuvo que la defensa de la identidad y el legado de Oaxaca trasciende a los partidos y posiciones políticas, por lo que ante los recientes acontecimientos recordó que la riqueza cultural sigue siendo utilizada sin el debido reconocimiento a sus verdaderas creadoras o creadores, de ahí la relevancia de que las instancias correspondientes implementen medidas que protejan el patrimonio colectivo.

En este mismo sentido se pronunciaron la diputada Melina Hernández Sosa y el legislador Zeferino García Jerónimo, quienes vieron positivo que los Gobiernos Estatal y Federal trabajen de manera coordinada para defender los bienes tangibles e intangibles de los pueblos de la entidad.

Por otra parte, con 30 votos a favor, el Parlamento también aprobó otro Punto de Acuerdo propuesto por la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, mediante el cual se pide a la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, para que en coordinación con el Gobierno del Estado articulen las políticas públicas necesarias en materia de protección de los elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades Indígenas y afromexicanos que conforman la entidad.

