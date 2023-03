Conforman la Unión de Presidentes Municipales “Ñuu Savi” para exigir al Gobierno la atención a sus necesidades (12:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. Autoridades municipales de la Mixteca conformaron la Unión de Presidentes Municipales “Ñuu Savi” con el objetivo de exigir la atención de los Gobiernos federal y estatal a sus demandas, ya que de forma individual no les han hecho caso.

Bernardo Bautista Ramírez, edil de San Juan Mixtepec y presidente de la Unión, expresó que entre las demandas más sentidas como es la carretera del tramo de Tezoatlán de Segura y Luna a San Martín Itunyoso misma que inició desde hace más de 18 años con el propósito de que sería una vía corta que conectaría ambos municipios con Tlaxiaco y Putla.

Sin embargo, dijo, esta carretera está abandonada y no hay atención de las autoridades, solo se hizo de una parte de San Juan Mixtepec a Tezoatlán de Segura y Luna y de ahí a Tepejillo hasta el entronque a San Juan Cabayua.

Otro de los temas prioritarios es la seguridad en las carreteras en los municipios que comprende la Unión, quienes viajan constantemente en esa vía al igual que otros municipios de la región, por lo que demandan a las autoridades correspondientes para que implementen operativos conjuntos de la Policía Estatal con la Guardia Nacional y el Ejército para disminuir la incidencia delictiva.

De igual manera, exigen la atención a las demandas sociales, rehabilitación de las carreteras que conecta a diversos municipios de la zona, de las cuales las autoridades correspondientes tienen conocimiento, sin embargo, no se ha hecho nada al respecto.

En el rubro de Salud, también hay deficiencias, el San Juan Mixtepec se construyó un Centro de Salud Ampliado pero solo es un elefante blanco porque no cuenta con médicos, no cuenta con equipo y no está funcionando desde hace 13 años que se edificó, por lo que los habitantes de la comunidad como de otros municipios circunvecinos no cuentan con el servicio médico.

Por ello, demandó al Gobierno de Salomón Jara Cruz quien ha dicho que su gobierno va ser de territorio y no de escritorio que vaya a la zona para que se de cuenta de las necesidades, la dificultad del traslado de persona enfermas, de adultos mayores ante las condiciones lamentables de las carreteras de estos municipios que han sido olvidados por anteriores administraciones.

Integran la Unión de Presidentes Municipales “Ñuu Savi”, autoridades de San Martín Itunyoso, de Santos Reyes Tepejillo, Tezoatlán de Segura y Luna y San Juan Mixtepec.

