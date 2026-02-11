Confirman la muerte del sobrino del ‘Mayo’; ¿quién era Sergio Cázarez Zambada y qué lugar ocupaba en ‘La Mayiza’? (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero.Se confirmó el asesinato del sobrino de Ismael El Mayo Zambada. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó este martes que el cuerpo localizado dentro de una maleta en la cajuela de un vehículo abandonado en la carretera Culiacán–El Dorado, rumbo a la sindicatura de Costa Rica, corresponde a Sergio Rodolfo Cázarez Zambada.

¿Por qué fue asesinado el sobrino del ‘Mayo’ Zambada?

Fue Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la dependencia, quien dio la noticia y señaló que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio y analiza diversas líneas sobre el crimen.

La fiscalía estatal indicó que continúa con las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió el asesinato y determinar el origen del vehículo en el que encontraron los restos.

Entre las hipótesis que se investigan figura un presunto ajuste de cuentas entre grupos delictivos, así como posibles venganzas derivadas de la confrontación que mantienen facciones del cártel de Sinaloa.

El crimen se registra en medio de la confrontación entre ‘La Mayiza’ y ‘Los Chapitos’, dos corrientes internas que disputan el control de la organización criminal; hay que señalar que esta disputa, que lleva más de un año y medio, se desató tras la captura de El Mayo Zambada, tras la cual fue llevado a Estados Unidos.

¿Quién era Sergio Cázarez y cuál era su función en ‘La Mayiza’?

Sergio Rodolfo Cázarez Zambada tenía 41 años. Era hijo de Águeda Zambada García, hermana de El Mayo quien murió en 2021 y a quien, se presume, privaron de la libertad en 2010 en un hecho atribuido al Cártel de Tijuana.

De acuerdo con información de autoridades, formaba parte de La Mayiza, grupo vinculado a la familia Zambada y que presuntamente encabeza Ismael Zambada, alias El Mayito Flaco, hijo del Mayo.

De acuerdo con reportes de inteligencia, “El Palillo” fungía como jefe de plaza en la región de El Dorado y era considerado un líder de segundo nivel, vinculado a la producción de drogas sintéticas y con una orden de aprehensión vigente. / Foto: Especial

Aunque no se ha detallado qué lugar ocupaba dentro del grupo criminal, se le relacionaba con actividades de tráfico de drogas.

Por ejemplo, en abril de 2012, fuerzas federales lo detuvieron en Tijuana, junto con su primo Omar Ismael Zambada. Tras un operativo conjunto con autoridades locales, los trasladaron a la Ciudad de México y les aseguraron cerca de 20 kilogramos de cocaína.

Posteriormente, el sobrino del Mayo sobrevivió a un ataque armado al salir de un establecimiento nocturno en la colonia Jorge Almada, en Culiacán.

¿Cómo fue encontrado Sergio Cázarez?

El hallazgo ocurrió la noche del 8 de febrero, luego de que una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre una camioneta Ford Bronco gris estacionada en el acotamiento del carril de sur a norte.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron al sitio para inspeccionar la unidad.

Durante la revisión localizaron una maleta en la cajuela y, dentro de ella, el cadáver de un hombre. Las autoridades trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las diligencias correspondientes, mientras que el vehículo quedó bajo resguardo de la Unidad de Bienes Asegurados.

Posteriormente, fue identificado por sus familiares, quienes recibieron el cuerpo por parte de las autoridades.

