Un día después, confirman autoridades enfrentamiento en Sola de Vega con saldo de 6 muertos (21:24 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta de investigación luego de un enfrentamiento armado suscitado la tarde del 23 de abril en inmediaciones de la ranchería “El Guayabo”, en jurisdicción de Sola de Vega, región de la Sierra Sur, incidente en el que perdieron la vida 6 personas y 3 más resultaron heridas, contingencia a la que respondimos de manera inmediata desde el primer reporte.

Como resultado de este hecho, la Institución de procuración de justicia confirmó el fallecimiento de dos hombres identificados como F. V. R. y F. V. V., habitantes de Santa María Sola; además, también perdieron la vida cuatro personas del sexo masculino que eran habitantes de la ranchería “El Guayabo”, identificadas con los nombres B. M., C. M., M. M., R. M. y otro sujeto que aún no ha sido identificado.

Asimismo, resultaron heridos los sujetos identificados como M. V. C., R. C. M. y C. S. C., originarios de Santa María Sola, quienes solicitaron su alta voluntariamente para recibir atención médica particular.

Los hechos ocurrieron el 23 de abril, alrededor de las 14:45 horas, donde se reportó un ataque armado en la ranchería “El Guayabo”, Sola de Vega, donde perdieron la vida y resultaron heridas las personas antes mencionadas.

Ante esta situación, la Institución de procuración de justicia integró la carpeta de investigación 13470/FNSC/SOLA/2021 por los delitos de homicidio doloso y lesiones calificadas, desplegando en el lugar de los hechos a su personal multidisciplinario, conformado por peritos, agentes estatales de investigación y agentes del Ministerio Público, quienes realizan diversas diligencias que aporten datos precisos para fincar responsabilidades y esclarecer con prontitud este hecho.

