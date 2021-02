Confirma Salud reinfección de Covid-19 en la Mixteca (18:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 3 de febrero. Los Servicios de Salud del estado de Oaxaca (SSO), a través de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 en la Mixteca, confirmaron que se tienen casos de reinfección por Covid-19 en esta región.

“Tenemos conocimiento de algunos casos, que han sucedido aquí en nuestra región, donde se han re-infectado las personas”, reveló el jefe de la jurisdicción, Hugo Luis Llaguno.

Indicó que “llama mucho la atención este tipo de casos, porque la enfermedad es nueva, aunado a que no se conoce su pleno comportamiento, esto nos obliga otra vez, a reforzar acciones preventivas”.

Recalcó que “el coronavirus vino para quedarse con nosotros”, que no hay que confirmarse a pesar de que se esté vacunado contra la enfermedad respiratoria, “no se debe pensar, ya me dio la enfermedad, estoy inmunizado, no, claro que puedes volver a infectar”.

Recomendó que luego de recibir la vacuna, se debe seguir utilizando el cubrebocas, tomar la sana distancia y evitar a acudir a lugares donde hay aglomeración de personas.

Luis Llaguno, señaló que la región Mixteca acumula dos mil 731 casos confirmados de Covid-19 y un total de 226 defunciones, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico de la enfermedad respiratoria por SARS-CoV-2 (Covid-19), con corte a las 9:00 horas, del 2 de febrero del presente año.

Así también, que en esta parte del estado hay 63 casos activos, de los cuales Huajuapan de León encabeza la lista con 40.

Subrayó que la ocupación hospitalaria se encuentra al 56.3 por ciento en la región Mixteca, en las áreas de enfermedades respiratorias.

