Confirma Murat inicio de ciclo escolar 2021-2022 a distancia el próximo 30 de agosto (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, confirmó que en Oaxaca el inicio del ciclo escolar 2021-2022 arrancará el próximo 30 de agosto a distancia.

En entrevista, luego de la firma del convenio de colaboración entre el gobierno estatal con FOGAROAX y FIRA, aseguró que la prioridad de su gobierno son los niños y niñas y en función a ellos se aplicarán los protocolos para que ante la posibilidad de un regreso a clases presencial sea con un mayor nivel de seguridad.

“Las decisiones las estaremos tomando en conjunto con los padres de familia y los maestros”, declaró.

Sobre la pandemia de Covid-19, dijo que Oaxaca se encontraba estable, por lo que invitó a la población a seguir usando el cubrebocas y evitar salir a fiestas.

“Lo más importante es que cada quien asuma su responsabilidad, yo antes de salir de mi casa me pongo el cubrebocas y no me lo quito hasta que regreso”.

Insistió que en más de año y medio de pandemia, todos conocían las medidas que se debían llevar a cabo.

“Ya superamos los 2.5 millones de oaxaqueños vacunados, la vacuna está ayudando a evitar que haya más contagios o decesos por Covid-19”, subrayó.

Precisó que actualmente todos los hospitales de Oaxaca ya son hospitales Covid, como parte del desdoble que estableció el consejo de salud federal.

Murat Hinojosa manifestó que si la Organización Mundial de la Salud lo requería se estará aplicando la segunda dosis contra el Covid-19 de Cansino a los maestros.

Finalmente, comentó que sí habrá Grito de Independencia en esta capital, pero se está evaluando si será abierto al público o cerrado.