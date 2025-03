Confirma líder de Nueva Alianza ataque armado e intento de secuestro (18:20 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. El secretario general del Partido Nueva Alianza en Oaxaca, Bersahín López López confirmó el ataque aramado que sufrió ayer por la mañana al salir de su domicilio en San Pablo Etla.

Acompañado de su esposa y de un miembro del partido, manifestó que ayer alrededor de las 6:30 de la mañana al salir de su casa para llevar a su menor hijo al colegio fue interceptado y atacado por un grupo de seis personas de manera frontal con armas largas y armas cortas.

Portando un collarín médico, lamentó que ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca minimizara el asunto diciendo que sólo se había tratado de un choque.

Expresó que de una camioneta Ford doble cabina, (que ya había sido reportada a las autoridades municipales de San Pablo Etla merodeando el lugar desde el 7 de marzo), descendieron 5 hombres y una mujer con la intención de secuestrarlo junto con su hijo menor de edad.

Dijo que tras el impacto, logró sacar a su hijo de la unidad de motor y le dijo que corriera hacia su domicilio, al tiempo de observar que uno de los sujetos encañonaba con un arma larga al menor.

Señaló que con impotencia vio la acción y trató de llamar nuevamente la atención del agresor quien lo golpea con el arma en la espalda, lesiones que fueron certificadas en la Fiscalía General del Estado tras presentar su denuncia formal de los hechos.

“me tiran, me intentan subir a una camioneta, pero para esto creo que el tiempo se les fue porque la gente comenzó a salir a esa hora y huyeron del lugar, vámonos, vámonos ya no se pudo, alcanzaron a decir el nombre de una persona, que iban de parte de una persona, que ya lo dejamos claro, el nombre de la persona en la denuncia que hicimos el día de hoy ante la Fiscalía”.

Indicó que estos sujetos quienes no lograron su objetivo huyeron a bordo de una moto y una camioneta, tenían bien estudiada la zona, ya que ayer al salir de su domicilio vió en un terreno baldío a una persona que presuntamente hacía ejercicio, fue quien le avisó a los ocupantes de la camioneta que estaban escondidos en una calle, el mismo que encañonó a su hijo.

El líder partidista, ayer había señalado a los Agentes Estatales de Investigaciones como los probables responsables, “ayer tuve la oportunidad de platicar en la Fiscalía General e hice este señalamiento puntual porque hay que investigar, no necesariamente porque ellos digan que no somos nosotros no lo sean, se tienen que investigar”, dijo.

López López, puntualizó que si fue una agresión armada, que sí fue un atentado contra la vida de él y de su hijo.

Subrayó que tiene plenamente a la responsable intelectual, “Y porque esto se vuelve público, porqué las corporaciones no pueden minimizarlo como un asunto personal, porque esta persona que nosotros hemos señalado el día de hoy, dice ser funcionario del Gobierno del Estado, dice tener la protección de un integrante no el secretario pero un subalterno del secretario de la secretaría de seguridad pública y dice tener conexiones de antaño en la Fiscalía General del estado por eso se vuelve se vuelve un asunto de interés público”.

“porque que una persona tenga la posibilidad, los recursos, los medios o tenga el cobijo, para contratar gente armada o para pedir gente armada que atente contra mí el día de mañana puede atentar contra cualquier ciudadano y entonces ya se vuelve un asunto de interés público”, aseveró el líder del partido turquesa.

“no podemos esperar que existan muertos en un camioneta, levantados, gente desaparecida para decir que se está investigando y que se lo va a dar con los responsables, hoy que gracias a podemos contarla, hay un responsable señalado”.

Dijo que el día de hoy después de haber formulado su denuncia presentó ante el gobernador del estado una carta dónde narró los hechos y donde hizo de su conocimiento el nombre de la persona de la que dice es parte del gobierno, tiene cobijo del gobernador, tiene cobijo del Secretario de Gobierno, porque dice es subsecretaria de algún ramo, “lo hago en la carpeta de investigación porque es un asunto delicado, doy a conocer el nombre de la persona que por secrecía de la investigación no podrá hacerlo en este momento”.

Pidió al Mandatario que se deslinde si es que esta persona no está dentro del gobierno o que asuma las consecuencias de que alguien de su equipo y de su gabinete legal y ampliado cometa actos fuera de la ley enmarcados en la protección de alguien “a lo mejor ni el gobernador lo sabe porque no estoy asegurando, es lo que ella dice y lo dejamos testimonio”. “Cómo una persona puede tener acceso a agentes estatales, sí lo fueran, como una persona puede tener acceso a armamento o se vuelve de interés público si algún grupo delictivo está configurado, entonces ahí hay una persona afortunadamente no hubo muertos como para estar buscando a los responsables hay gente que sobrevivió pero hay una persona señalada están los datos muy puntuales”.

Indicó que sí la Fiscalía y el Secretario quieren investigar ahí está la persona para que lo haga, y que él le va a dar seguimiento a la denuncia.

Dijo confiar en las instituciones por ello acudió a presentar su denuncia ante la Fiscalía “creo que las cosas se pueden hacer bien, por eso envío una carta al gobernador pidiéndole explícita y respetuosamente como hecho todas mis penas yo lo hago como padre de familia porque también el gobernador es padre de familia”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir