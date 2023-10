Confirma gobernador Salomón Jara muerte de director de CEABIEN, Raciel Cabrera en accidente (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. El gobernador Salomón Jara Cruz confirmó la muerte del director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (CEABIEN) Raciel Cabrera García, en un accidente carretero en la Mixteca oaxaqueña.

A través de sus redes, el primer Mandatario confirmó el lamentable hecho en donde perdió la vida el funcionario estatal, “Recibí la lamentable noticia de que nuestro compañero Raciel Cabrera, quien tenía a su cargo la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, falleció en un fatal accidente cuando realizaba una gira de trabajo. La noticia me consterna y me llena de tristeza. Envío un abrazo y toda mi solidaridad a su familia”.

De igual manera en otro mensaje, Jara Cruz informó que debido a este suceso suspendió su gira de trabajo, “Derivado de este lamentable suceso, hemos suspendido la gira de trabajo prevista para el día de hoy. Reiteramos nuestro apoyo a la familia de nuestro compañero en este difícil momento”.

También se dio a conocer que junto con el funcionario habría perdido la vida una mujer identificada como L.M., que era parte del equipo de trabajo en la dependencia estatal, y que otra persona de nombre Saraí Luján Martínez, fue trasladada al hospital para su atención médica.

La sobreviviente, de 31 años, manifestó que viajabn a bordo de dos camionetas, una Tacoma color Roja y otra Nissan Frontier color blanca, y que el accidente se suscitó alrededor de la una de la madrugada de este viernes, cuando circulaban sobre esa carretera desde la capital del Estado, rumbo a la población de Chazumba donde este día estaría presidendo una gira de trabajo el gobernador Salomón Jara Cruz.

"Veníamos en dos camionetas, yo venía en la Tacoma y no fuimos a la barranca, yo cargaba cinturón y mi jefe no, por eso salió antes, volando creo", narra la sobreviviente del accidente en donde perdió la vida el titular de @CEABIENESTAR Raciel Cabrera García y otra persona más. pic.twitter.com/j373pZDWJq — ADN Sureste (@adn_sureste) October 20, 2023

“Veníamos en dos camionetas, una Tacoma Roja y una Frontier blanca, yo venía en la Tacoma y no fuimos a la barranca, fue como a la una de la mañana, yo cargaba el cinturón y mi jefe no, por eso salió antes, volando creo, yo me quedé en la camioneta desecha, ahí me quedé y pude salir, conmigo venía otra chava que se llama Lilia Flores, mi jefe se llama Raciel Cabrera García, manifestó, con las marcas de las lesiones sufridas durante el accidente.