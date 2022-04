“Conferencias de AMLO se han convertido en un ejercicio para intimidar a quien no esté de acuerdo con él”, alerta investigador de HRW (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha convertido sus conferencias matutinas en un espacio en el que busca intimidar a quienes discrepan con sus opiniones o iniciativas, alertó Tyler Mattiace, investigador de la División de las Américas en Human Rights Watch (HRW).

“El presidente mexicano, López Obrador, sugirió ayer que cualquier legislador que votara en contra de un proyecto de ley que apoya podría haber cometido traición. Sus conferencias de prensa diarias se han convertido en un ejercicio para tratar de intimidar y vilipendiar a cualquiera que no esté de acuerdo con él”, dijo el investigador en su Twitter.

El pasado 21 de abril, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que los legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano son traidores a la patria por votar en contra de su reforma eléctrica.

Esto luego de que Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, anunció que se publicarían mantas con nombres y fotografías de los diputados de la oposición que votaron en contra del dictamen de la reforma eléctrica.

“Ahora, si defender a Iberdrola o las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición, que me digan qué es”, afirmó el presidente López Obrador.

El mandatario aseguró que la exhibición del sentido del voto de los diputados está protegido por la ley. “Si son representantes populares, cómo no se va a saber lo que hacen, cómo votaron. Además, está en el Código Penal”, afirmó.

El mandatario citó el Título Primero, referente a los Delitos contra la Seguridad de la Nación, en su artículo 123. Además, minimizó las denuncias de los legisladores que manifestaron temor ante la exhibición.

“Ojalá y no haya confrontación y tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización, eso no existe como tal en México, sólo que se estén refiriendo a una élite y al pueblo, en ese sentido sí. Pero aquí no estamos cincuenta, cincuenta, con todo respeto”, dijo.

Horas después, ese mismo día, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó a los legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica y los acusó, al igual que Morena, de ser traidores a la patria.

“¿Cómo se le llama a un legislador que, conociendo la historia de México, la necesidad de desarrollo sustentable con soberanía y con bienestar? ¿Cómo se le llama a un legislador que decide votar por las empresas trasnacionales? Traidor a la patria”, dijo la mandataria en conferencia de prensa.

Luego de dichas acciones, diputados del PAN, PRI y PRD presentaron una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), al acusar que el mandatario pronuncia discursos de odio.

En una carta dirigida a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, los legisladores de oposición acusaron al presidente López Obrador y al partido Morena de emprender una campaña de odio en su contra al llamar “traidores a la patria” a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica.

“Distraemos su atención para informarles y pedirles su apoyo sobre la preocupante situación que las diputadas y los diputados estamos viviendo motivadas por el Gobierno Federal”, dice el documento compartido por la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo.

Información de:https://latinus.us/

