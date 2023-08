Conferencia de prensa del PRI sobre el proceso de selección de aspirante a la construcción del FAM; respladan a Xóchitl Gálvez (18:20 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno ofrece conferencia sobre el proceso de selección de la aspirante a encabezar el Frente Amplio por México (FAM).

Respaldan a Xóchitl Gálvez, como única aspirante a la presidencia de la República por el FAM.

El líder nacional del PRI, dio un mensaje respecto a las aspiraciones presidenciales de su senadora, Beatriz Paredes, y su participación en la coalición del Frente Amplio por México.

Paredes había pedido esperar a los resultados de las encuesta del Frente Amplio ante los dichos del líder de su partido, quien afirmó que el PRI tomaría una postura, luego de que los sondeos no favorecieran a su candidata.

Al iniciar el mensaje, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que el Frente Amplio estableció una ruta de trabajo inédita y que le dio un valor significativo al proceso de preparación.

“Propusimos un diálogo franco y abierto entre los aspirantes, dando un valor significativo a la preparación”.

El priista, asimismo, reconoció el trabajo del Comité Organizador del Frente Amplio por México.

“Este proceso ha marcado un punto claro de diferencia entre las corcholatas, porque no somos iguales, Nosotros contamos con la participación ciudadana, no con acarreos ni uso indebido de recursos públicos. Nosotros tenemos debate e idea”, dijo.

Sobre la continuidad de la senadora priista, el dirigente nacional señaló que Beatriz Paredes tiene todo su respaldo y el del PRI a nivel nacional. Sin embargo, reconoció que las encuestas no le favorecen, por lo que tomaron la decisión de respaldar a su compañera Xóchitl Gálvez.

“Nos honra que Beatriz Paredes Rangel haya llegado hasta esta última instancia. Ella tiene las cualidades para ser política, mujer de hierro y de refinado instinto, a quien admiro y respeto.

Es una mujer que enaltece la política y, por ello, tiene todo mi reconocimiento y el del priismo nacional. Estoy convencido de que sus tareas para el reconocimiento del Frente Amplio será significativo”.

“La información indica una ventaja amplia y consolidada por parte de Xóchitl Gálvez y, en ese sentido, debemos actuar en función, con inteligencia y estrategia. (…) Por esa razón, todos los comités, sectores y organizaciones tomamos la decisión de respaldar la candidatura única de Xóchitl Gálvez”.

Alejandro Moreno anuncia que no buscará presidencia de la Cámara de Diputados

El priista también pidió que no lo propusieran para encabezar los trabajos de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ya que no busca ocupar ese puesto por el momento.

“Lo digo firme y claro: el PRI jamás ha sido ni será un factor de división, al contrario, las y los priistas hemos construido este país. En congruencia y para estar atentos al proceso electoral, le he pedido a mi coordinador en la Cámara Baja y los diputados, que son nuestros pares, que no me propongan para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Con el ánimo de demostrar que nosotros sabemos hacer política”.

