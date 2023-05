Condena S-22 represión a normalistas, latente paro de 72 horas e indefinido si no hay avances a su pliego (16:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez 25 de mayo. La dirigencia del magisterio oaxaqueño confirmó el paro de labores por 72 horas, ante el lento avance en las respuestas del Gobierno federal a su pliego petitorio, sin embargo, serán las bases durante la asamblea estatal que se realizará mañana, quienes decidan la fecha, señaló la líder de la Sección XXII, Yenny Araceli Pérez Martínez.

En entrevista, la dirigente Seccional informó que durante la mesa de diálogo en la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal en la que estuvieron presentes la titular de la SEP, Leticia Ramírez, el gobernador Salomón Jara, el director del Ieepo y la Sección XXII, se logró el pago a los becarios que se les adeudaba desde el mes de noviembre.

Sin embargo, señaló que aún quedan demandas que no se han resuelto en su totalidad y que estarán retomando en mesas posteriores.

Dijo que en el contexto de avanzar con las demandas de la Sección XXII y de la educación pública en Oaxaca acudieron a la mesa de negociación, no obstante, reprobaron la actitud de negación al diálogo de la titular de la SEP, al abandonar la mesa, situación que estarán analizando en sus espacios correspondientes.

Sobre acciones tendientes al boicot de la Guelaguetza, la fiesta de los oaxaqueños, manifestó que tienen un menú de acciones a partir de la consulta a las bases respecto a la respuesta al pliego petitorio y en efecto aparece el asunto de la Guelaguetza, sin embargo, “he de decir que en la asamblea estatal es donde se decide qué acciones se tomarán”.

Expresó que la demanda central como magisterio de la Sección XXII pero también como Coordinadora en el plano federal y que seguirán exigiendo en su jornada de lucha, es la abrogación de la reforma educativa y de la ley del ISSSTE 2007.

Ante el hartazgo de la sociedad a las marchas y plantones, les pidió al igual que a los padres de familia entender su lucha ya que si durante seis años no hubo movilizaciones no fue porque no hubieran lacerado sus derechos como gremio magisterial sino porque hubo una dirigencia que prácticamente se entregó con el gobierno estatal y federal.

Pérez Martínez, manifestó que el comité Seccional que encabeza le corresponde retomar estas demandas que son legítimas y que durante 6 años se dejaron de atender.

Recalcó que los informes de todas las secretarías del comité anterior no se aprobaron y que ya hay una Comisión de Honor y Justicia emanado del Décimo Segundo Precongreso, que realizará una auditoría a la dirigencia encabezado por Eloy López Hernández y Genaro Martínez Morales y el secretario de Finanzas.

La lideresa informó que el paro indefinido se decidirá a través de la consulta en base a las respuestas a las demandas del gremio magisterial.

Sobre el tema de los normalistas que fueron desalojados por el Gobierno de Salomón Jara y un video que circularon donde un policía estatal hace un disparo para recuperar un camión en poder de los estudiantes, dijo que la Sección 22 siempre ha acompañado la lucha legítima de los normalistas, “es la única Sección a nivel país que acompaña la lucha del normalismo, en efecto condenamos cualquier acto de violencia y represión para los normalistas, para el magisterio, para la ciudadanía en general, organizaciones sociales, desde luego, los actos de represión, como lo ha dicho el gobierno actual son momentos en los que ya no se debe permitir la represión a cualquier ciudadano de nuestro estado”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir