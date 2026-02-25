Condena LXVI Legislatura hechos violentos por habitantes de San Agustín Amatengo en el Recinto Legislativo (21:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 24 de febrero. Las y los diputados que integran la LXVI Legislatura del Congreso del Estado condenaron la agresión que sufrió la diputada Concepción Rueda Gómez y la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, por parte de habitantes de esta comunidad en el Recinto Legislativo, la tarde de este martes.

También desaprobaron los actos violentos cometidos en contra del personal del Congreso estatal, al señalar que nada justifica el uso de la violencia, ya que no es el camino para dirimir las diferencias, sobre todo cuando el Congreso local ha trabajado para llegar a una solución pacífica, legal y justa en este caso.

Lo anterior, luego que en Sesión Ordinaria se presentara el dictamen mediante el cual se revoca el mandato a la presidenta municipal citada. Tras un arduo debate donde las y los diputados destacaron sus posturas, la LXVI Legislatura votó por regresar dicho dictamen a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, con la finalidad de estudiar a fondo las causas de este conflicto.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, explicó que esta determinación busca subsanar cualquier posible violación al debido proceso. Reiteró que el objetivo de esta Legislatura es resolver los conflictos mediante el diálogo y la legalidad, priorizando la paz social en las comunidades.

Por ello, advirtió que, si bien el Congreso es un parlamento de puertas abiertas y libre acceso, no se tolerarán conductas que atenten contra la seguridad de los legisladores.

