Condena Libertad asesinato de dirigente en Tuxtepec, exigen justicia (13:30 h)

Jesús Jiménez

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. La dirigente de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Guadalupe Díaz Pantoja, exigió justicia para José Luis Diaz Barrientos, líder transportista en la zona de Tuxtepec, asesinado la mañana de este martes.

Hace 2 años asesinaron a Carlos Cobos en la misma zona, sin que se tengan avances en las investigaciones, por lo que demandó un cese a la violencia y la aplicación de las leyes.

Denunció que los integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), cometen infinidad de actos ilegales sin que las autoridades actúen en su contra.

Solo se tienen algunas acciones como la detención de algunos integrantes en operativos, quienes son localizados con armas, pero no se aplican las leyes como es debido, dijo.

Responsabilizó a los dirigentes Arnulfo Carrasco, y Jaime Paz de esta situación, además al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, por respaldar a esta agrupación que se ha caracterizado por ser violenta.

Indicó que Catem llegó de manera agresiva, no como una agrupación sindical normal, “su dirigente Jaime Paz me dijo que habían llegado por todo, y yo le dije que que pasaría en las carreteras, si matarían a todos, y me contestó que harían lo que fuera necesario”.

Asimismo, responsabilizó nuevamente al titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, de ataques en su contra y de las condiciones que se tienen en este sentido.

Pidió que se castigue a este funcionario, a Arnoldo a Carrasco, Jaime Paz y que intervenga incluso la Fiscalía General de la República para que se tenga justicia.