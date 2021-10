Condena de 25 años de prisión contra secuestrador por delito cometido en la Cuenca (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. La comprometida labor de resolución de casos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo del Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra la persona del sexo masculino identificado como C. C. C. C., responsable del delito de secuestro agravado en contra de un masculino, identificado como J. M. R., cometido en marzo de 2014 en jurisdicción de Loma Bonita, en la región de la Cuenca.

De acuerdo con los hechos asentados en la carpeta de investigación 862/FTDAI/2014, el 27 de marzo de 2014, la víctima viajaba a bordo de su vehículo en un camino de terracería que comunica a Loma Bonita, Oaxaca, y Playa Vicente, Veracruz, cuando el imputado en compañía de otros sujetos -quienes ya fueron sentenciados- interceptaron a la víctima y lo privaron de su libertad.

Posteriormente, los plagiarios se contactaron con familiares de la víctima, a quienes exigieron una fuerte suma de dinero y la factura de un vehículo de motor a cambio de su liberación.

Ante este hecho y tras la denuncia presentada, la Institución de procuración de justicia inició una diligente y exhaustiva investigación -a cargo de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca-, logrando detener en flagrancia y presentar al imputado ante el Juez de la causa, quien determinó vincularlo a proceso.

Cabe mencionar, que la víctima fue rescatada en un rancho ubicado en el estado de Veracruz.

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia de 25 años de prisión contra C. C. C. C., así como el pago de una multa de más de 150 mil pesos y la reparación del daño por más de 305 mil pesos.

