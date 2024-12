Condecora Lula da Silva a Pepe Mujica con la medalla de la Ord en de la Cruz del Sur (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 d diciembre. Previo a las reuniones oficiales del Mercado Común del Sur (Mercosur), el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entregó al expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica la Orden Nacional de la Cruz del Sur, conocida como la más alta distinción que el líder de Brasil concede a distinguidos ciudadanos extranjeros.

“No se elige a un hermano. Ni siquiera se elige a la madre. Pero uno elige a un compañero“, expresó el máximo representante del Partido de los Trabajadores. Y añadió:

“Esta es la distinción más importante de Brasil. La medalla que le estoy entregando a Pepe Mujica no es por haber sido presidente de Uruguay. Puedo decir que, de todos los presidentes que he conocido y con los que he entablado una amistad, Pepe es la persona más extraordinaria”.